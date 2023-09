TV namigi: Zvezde nogometa za žrtve poplav, Midva in 70 let Avsenikove glasbe

Petek, 15. septembra

Zvezde nogometa za žrtve poplav (Premiera): Pop TV ob 19.50

Slo., 2023. Dobrodelna tekma. Prenos. 135 min.

Avgustovska naravna katastrofa je spodbudila Aleksandra Čeferina, predsednika Uefe, k odločitvi, da s pomočjo nekdanjih nogometnih zvezdnikov pomaga zbirati sredstva za pomoč prizadetim.

V Ljubljani se tako obeta pravi dobrodelni nogometni spektakel. Povabilu so se že odzvali zvezdniki svetovnega nogometa: Gianluigi Buffon, David James, Oliver Bierhoff, Nemanja Vidić, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Mikael Silvestre, Aljoša Asanović, Mario Mandžukić, Vladimir Šmicer in številni drugi. Ekipi zvezdnikov bosta s klopi vodila Fabio Capello in Matjaž Kek.

Matjaž Kek je v intervjuju za Vikend povedal: »Da so vsi ti igralci, ki so zaznamovali zgodovino nogometa v zadnjih desetletjih, skupaj na enem kraju, pomeni, da mora imeti nekdo veliko in pomembno vlogo, da jih lahko zbere. In seveda je to predsednik Uefe Aleksander Čeferin. To ni nič nenavadnega, saj se takšne tekme igrajo tudi drugod po Evropi, čeprav bi raje videl, da jih ne bi bilo treba organizirati. Da ne bi bila potrebna dobrodelna nota, ampak bi šlo le za razvedrilo. Vsi ti igralci so vedno pripravljeni pomagati, na žalost tokrat v Sloveniji, na srečo pa so to res velika imena, ki so zaznamovala nogomet in se jih tako lahko še enkrat vidi.«

Midva: TV SLO 2 ob 20.45

Us. VB, 2020. 1. in 2/6. Režija: Geoffrey Sax. Igrajo: Tom Hollander, Saskia Reeves, Tom Taylor, Gina Bramhill, Iain De Caestecker. Drama. 50 min.

Midva. Foto TVS

Serija Midva je ekranizacija romana Davida Nichollsa (slov. prevod: Midva, Mladinska knjiga, 2016), ki se je podpisal tudi pod scenarij.

Zakonca Connie in Douglas ter sedemnajstletni sin Albie načrtujejo tritedensko potovanje po Evropi, kar naj bi bilo njihovo zadnje skupno dopustovanje, preden gre Albie na univerzo. Tik pred odhodom Connie moža preseneti z izjavo, da želi začeti znova, a brez njega. Douglas je prizadet, še vedno ljubi Connie in je zdaj, ko gre sin od doma, pričakoval, da bosta imela več časa zase. Douglas upa, da si bo Connie na potovanju premislila in ga ne bo zapustila, obenem pa bo potovanje priložnost, da se zbliža s sinom, s katerim sta imela vedno napet odnos. A kaj, ko dogodki ne tečejo po načrtu. Mu bo uspelo ohraniti zakon, končno popraviti odnos s sinom in po vrnitvi domov srečno živeti s Connie?

Na trenutke hudomušna serija, ki nas popelje v Pariz, Amsterdam, Benetke, Sieno in Barcelono, se ukvarja z vzponi in padci v razmerju ter z odraščanjem in odnosom med otrokom in starši.

70 let Avsenikove glasbe: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Avtor: Andrej Hofer. 1/2. Glasb. odd.85. min.

70 let Avsenikove glasbe. Foto TVS

Letos praznujemo 70 let Avsenikove glasbe. V dveh oddajah bodo na Televiziji Slovenija spomnili fenomena bratov Slavka in Vilka, ki sta večno priljubljene polke in valčke ponesla po Sloveniji, Evropi in v svet. V oddajah sodelujejo člani družine Avsenik: Sašo, Grega ter Monika. Premierno bodo predstavili tri sveže videospote – skladbe Ena bolha za pomoč v izvedbi ansambla Saša Avsenika, Pod cvetočimi kostanji v izvedbi Veselih svatov s Tjašo Hrovat Steklasa in Matjažem Vlašičem ter Venček Avsenikovih uspešnic v izvedbi Slovenskih zvokov.

Bogat arhiv TV Slovenija hrani številne mejnike v glasbeni zgodovini. Izbrali so nekaj utrinkov s koncerta v Hali Tivoli ob 30-letnici ansambla: Venček uspešnic Franca Koširja, Gala koncert Avsenikov iz Bele dvorane v Velenju: Venček polk v izvedbi Gašperjev z Vero Šolinc, koncerta Ne sveti zvezda v noč svetleje (s pevci popularne glasbe), koncerta Avsenik s Simfoniki RTV SLO iz leta 2017, videli pa boste odlične izvedbe melodij bratov Avsenik iz oddaje V petek zvečer.

Zgodbe in spomine na velikana domače glasbe bodo pripovedovali: Bojan Lugarič, Vinko Šimek, Smiljan Greif, Kristijan Šmid, Alfi Nipič, Jožica Svete, Igor Podpečan, Jure Ivanušič, Tomaž Guček, Marija Ahačič Pollak, Dušan Hren, Igor Pirkovič, Patrik Greblo ter Andrej Bergant.