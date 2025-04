Udobne sedežne garniture

Ta kos pohištva dnevnemu prostoru doda značaj, pogosto določa njegov slog in ima številne funkcije. Omogoča prostor za druženje in klepet, lahko pa služi tudi kot zasilno ležišče ali igralni kotiček. Ob pomembnih tekmah postane navijaška tribuna za prijatelje in družino.

Zato je ključnega pomena, da pri izbiri sedežne garniture upoštevate svoje izkušnje, navade in potrebe. S pravo odločitvijo boste ustvarili ne le prijetno, temveč tudi funkcionalno bivalno okolje. Osredotočite se na glavne dejavnike: slog, kakovost materialov in funkcionalnost.

Nič ne uteleša brezčasne elegance dnevne sobe bolje kot usnjene sedežne garniture. Te so prefinjena klasika, ki ima lahko tudi moderen pridih. V naši spletni ponudbi lahko najdete sedežne garniture iz izjemno kakovostnega umetnega usnja, pa tudi modele, odete v kombinacijo usnja in blaga. Ti tradicijo prepojijo s sodobno, trendovsko igrivostjo ter prostor popestrijo z raznolikostjo oblik, tekstur in vzorcev.

FOTO: Dom24

Kakovostni fotelji, kavči in zofe

Uživajte v preprostih, a stilsko dovršenih linijah ter mešanici igrivosti in praktičnosti, ki jih omogočajo naši fotelji, kavči in zofe. V naši ponudbi vsaka zofa najde svoj igrivi in edinstveni odtenek. Na voljo so zofe klasičnih barv, ki že desetletja kraljujejo v dnevnih sobah, tisti, ki si želijo izstopati, pa najdejo unikatne in razigrane različice, ki prepričajo z uporabnostjo in slogom.

Kotne sedežne garniture?

Le brez skrbi, v naši spletni trgovini boste brez težav našli kotne sedežne garniture za prav vsak ambient. Ponujamo vam namreč kakovostne vzmetene garniture iz blaga ali kombinacije blaga in usnja, ki prepričajo z dodatki, kot so izvlečni spalni deli, prostor za posteljnino ali obleke ter nastavljivi vzglavniki.

Naj vašo dnevno sobo krasi sedežna garnitura, na kateri se lahko udobno zleknete in se odpočijete po napornem dnevu, obenem pa nanjo lahko povabite vso družino ali prijatelje. Edino vprašanje, ki se ob takšni izbiri še poraja, je, kdo se bo udobno zleknil v kotu in kdo ostal na robu vaše nove sedežne garniture.

FOTO: Dom24

Sedežne garniture 3-2-1

Poživite in razgibajte svojo dnevno sobo z več kosi pisanega pohištva in v svoje življenje vnesite sedežne garniture z nekaj tiste stare dobre igrivosti. Kombinirajte, kakor vam poželi srce. Lahko si izberete enosed, dvosed ali trosed. Dodajte pisano preprogo z zanimivim vzorcem, prikupno leseno mizico in začarajte svoj dom v oazo trendovske radoživosti in pristne domačnosti. Kombinacija več manjših kosov pohištva je tudi odličen začetni korak, saj lahko vse dele garniture pozneje uporabite samostojno ali jih poljubno kombinirate z drugimi artikli. Ob kakovosti, ki zaznamuje naše izdelke, bo dvosed, ki danes krasi vaše malo stanovanje, nekoč zlahka čudovit dodatek za sobo vaših najmlajših. Možnosti so neomejene, le pobrskati je treba po domišljiji.

FOTO: Dom24

Sedežne garniture z ležiščem

Če vas pogosto obiskujejo prijatelji ali sorodniki od daleč ali če sami kak večer radi prebijete kar pred televizorjem, je izbira kotne sedežne garniture z ležiščem pravi korak. Tako boste namreč v enem kosu pohištva dobili ličen kavč za sedenje in udobno posteljo. Po zaslugi naprednih in funkcionalnih rešitev je pretvorba iz sedežne garniture v ležišče čisto preprosta, hitra in varna, tako da tudi vsakodnevno prehajanje med posteljo in sediščem ni nikakršna ovira. Obenem boste na ta način tudi prihranili prostor in povečali funkcionalnost. In če bodo otroci kdaj želeli razposajen večer pred televizorjem, bo rešitev na dlani.

V podjetju dom24 se zavedamo, kako zelo raznoliki so življenjski slogi, bivalni prostori in potrebe naših strank, temu pa venomer prilagajamo tudi svojo ponudbo. Prav zato sedežne garniture v naši spletni ponudbi navdušujejo s široko paleto barv, najrazličnejšimi oblikovalskimi pristopi in dimenzijami za vsak dom.

