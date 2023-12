Umrl klaviaturist skupine Bijelo Dugme

Kot poročajo srbski in hrvaški mediji, je Vlado Pravdić umrl v Splitu, kjer je zadnja leta živel in se boril s težko boleznijo. Jutri bi praznoval 74. rojstni dan. Bijelo dugme je najbolj znana jugoslovanska rock skupina, ustanovljena je bila leta 1974 v Sarajevu.

Med letoma 1973 do 1989 je izdala devet albumov. Vodja skupine je bil kitarist Goran Bregović, kot pevci pa so se izmenjevali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa in Alen Islamović. Iz različnih razlogov so skupino prihajali in zapuščali basisti Zoran Redžić, Jadranko Stanković, Sanin Karić in Ljubiša Racić, bobnarji Goran Ivandić, Milić Vukašinović in Dragan Jankelić ter klaviaturista Vlado Pravdić in Laza Ristovski.

Kot poroča srbski Telegraf, se je Pravdić rodil leta 1949 v Sarajevu. Leta 1970 se je pridružil Ambasadorjem. Takrat je bil vokalni solist Zdravko Čolić, zato je bila Zdravkova plošča Plačem za tvojim usnama (1971) tudi Vladov diskografski prvenec.

Frajer skupine

Spomladi 1971 je v Indeksih zamenjal Ranka Rihtmana in s skupino zaradi študijskih obveznosti (študij fizike) igral do jeseni 1973 in potem prestopil v Jutro, ki se od 1. januarja 1974 imenuje Bijelo dugme. Pred odhodom v vojsko leta 1976 je s skupino posnel dva albuma Kad bi' bio bijelo dugme ​in Šta bi dao da si na mom mjestu. Za njim je prišel Laza Ristovski, Pravdić pa se je v skupino vrnil leta 1978 in v naslednjih devetih so izdali pet albumov. Upokojil se je po turneji z naslovom Pljuni in zapoj, moja Jugoslavija leta 1987.

Ženske so ga imele za najlepšega člana skupine. V devetdesetih se je preselil v Ameriko in se ukvarjal z računalništvom.