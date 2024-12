V hrvaškem morju opazili morskega psa orjaka

V hrvaškem kraju Medveja južno od Opatije so pred dnevi opazili morskega psa orjaka, dolgega okoli osem metrov, so v sredo na družbenem omrežju instagram sporočili iz puljske naravoslovne fakultete. Gre za eno od največjih rib na svetu, ki pa ni nevarna za človeka.

Posnetek morskega psa orjaka je puljski fakulteti za naravoslovne znanosti poslal profesionalni ribič.

Kot so zapisali na družbenih omrežjih, je ribič opazil morskega psa pred nekaj dnevi pred pristaniščem v Medveji, približno 200 metrov od obale. Plaval je na morski gladini, njegovo dolžino pa so ocenili na okoli osem metrov.

Morski pes orjak (Cetorhinus maximus) je po navedbah slovenskega Nacionalnega inštituta za biologijo največja sredozemska vrsta ribe, saj lahko zraste do 13 metrov v dolžino. Doslej so ga v slovenskem delu Jadranskega morja opazili v letih 2000, 2001 in 2014.

Hrani se s planktonom in ni nevaren za ljudi.