Za dobrodelni namen rekordnih 57.375 evrov

Letošnja 24. dražba barikov Vinakoper je bila rekordna tako po številu udeležencev, bilo jih je več kot sto, od tega 42 dražiteljev, kot po vsoti, zbrani za dobrodelne namene. Tokrat so ponovno zbirali denar za pediatrični oddelek izolske bolnišnice in za poplavljence. S prodajo 13 sodčkov izbranih vin so za dobrodelni namen iztržili 57.375 evrov.

Pred licitacijo je bilo treba preizkusiti najboljši letošnji vinski izbor koprskega kletarja.. FOTO: Boris Šuligoj

Kdor je mislil, da je rek V vinu je resnica edini, namenjen vinu, se je motil. Koprska vinarska hiša Vinakoper, ki s 583 hektari vinogradov sodi med tri največje v državi, je pregovoru dodala še enega nespornega, V vinu je tudi dobrota. Vsako leto v času Miklavža to dokazujejo z dobrodelno prireditvijo, s katero vse bolj učijo dvoje: da ni vseeno, kakšno kapljico in koliko te zaužijemo, in da je dobrota lahko dvojna – v korak z žlahtno kapljico gre tudi dobro srce tistih, ki jo s pravo mero užijejo.

Kristalna dvorana Kempinski Palace, dražba barikov Vinakoper FOTO: Jaka Ivančič

Od borovnice do ošiljenega svinčnika

V Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace so se zbrali številni mojstri dobrega okusa, vinarji, gostilničarji, hotelirji, gospodarstveniki, someljeji, dobrodelneži po naravi in užitkarji kar tako. Povprečen poznavalec vina si težko predstavlja vse odtenke okusov, arom, vonjav, barv in učinkov, ki so ujeti v najboljših sodih dobrih kletarjev. Malce se mu začne svitati ob neskončnih razlagah koprskega enologa Boštjana Zidarja, ki v vinu vidi, čuti, okuša in vonja prav nenavadne reči.

V Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace so se zbrali mojstri dobrega okusa, vinarji, gostilničarji, hotelirji, gospodarstveniki, someljeji, dobrodelneži po naravi in užitkarji kar tako. FOTO: Jaka Ivančič

Najprej zvemo, da je malvazija kraljica belih istrskih sort. V eni je našel »prijetno kislino, ki se lepo druži z mineralnostjo in polnostjo, lahko pikantnost in sočnost. Iz lesenih barikov jo bo treba pretočiti v steklenice pozno spomladi.« Druga ima še več sočnosti in prijetnih kislin, je »intenzivno rumena, z zelenkastimi odtenki, kremastim vonjem, spominja na tropsko sadje in note po lesu ter mediteranska zelišča«.

Za malvazijo z Debelega rtiča je ugotovil, da je tipično bogata malvazija, ki jo daje le lega na Debelem rtiču, zanjo so poiskali poseben, ekskluziven sodček Garbelotto iz izbranega lesa, ki okrepi sočnost tej sorti. Posebej izstopajoča je nova sorta tannat, ki je na trgu od leta 2021, ko so vino vpisali na sortno listo. Najprej so mu pravili TNT, ker ima menda tako eksploziven okus in bogate barve, visoko koncentracijo taninov, v njem so modre barve, okus, podoben borovnici, ribezu, z bogato pahljačo sadnih not, celo okus po grafitu, ošiljenem svinčniku in leseni škatli cigar ...

Od 57.375 zbranih evrov jih bodo 6300 namenili Rdečemu križu za poplavljence. Direktor družbe Vinakoper Borut Fakin je pojasnil, da so letos imeli že druge dobrodelne akcije za poplavljence, s katerimi so zbrali več kot 20.000 evrov.

Naj bodo vaše roke lahke!

Po še veliko daljšem naštevanju vseh mogočih odtenkov rdeče in rumene barve, da o okusih ne govorimo, in po okušanju 13 različnih vin, se je 42 dražiteljev pošteno ogrelo. Boštjan Zidar jim je svetoval: »Naj bodo vaše roke lahke!« (ko bodo dražili izklicne cene). Vsak sodček vsebuje 225 litrov vina, Vinakoper postavi izklicno ceno 16 evrov za liter, kar ostane kot izkupiček kletarja. Vse, kar je izklicano dražje, gre za dobrodelnost. Na tokratni dražbi je torej Vinakoper za svoje stroške iztržil 46.800 evrov. Čeprav je bilo dražiteljev 42, so si lahko razdelili le 13 sodčkov.

Toliko denarja so doslej unovčili z lanske dražbe in namenilii za pediatrični oddelek izolske bolnišnice: z leve Boštjan Zidar, Alenka Stepišnik, Borut Fakin in minister Matjaž Han. FOTO: Jaka Ivančič

»Najbolj lahko« roko je imel Željko Mandarić z Reke (z Milanom Mandarićem nista sorodnika, sta pa iz iste vasi), ki si je izboril dva sodčka caberneta sauvignona, za tistega z lege Gordia je ceno dvignil na 9900, za onega z Debelega rtiča pa na 11.250 evrov. Pozneje je povedal, da je velik ljubitelj slovenskih vin in jih tudi dobro pozna. Ustekleničil ju bo s posebnimi etiketami in delil najožjim prijateljem.

Mojca Trnovec iz gostilne Mihovec je dobila svoj barik malvazije z Debelega rtiča. FOTO: Jaka Ivančič

Med dražitelji so bili tudi člani znane gostinske družine Jezeršek, pa Mojca Trnovec iz gostilne Mihovec. Prav tako se dražb koprskega kletarja redno udeležujejo nekatera znana podjetja, denimo Luka Koper in banka Intesa Sanpaolo. Predstojnica oddelka za pediatrijo v izolski bolnišnici Alenka Stepišnik, ki je v vseh 24 letih dobil več kot pol milijona evrov sredstev s te najdaljše dobrodelne prireditve na področju vinarstva, je dejala: »S tem denarjem lahko bistveno izboljšamo kakovost bivanja in diagnosticiranja otrok.« In se zahvalila tako kletarju kot vsem dražiteljem »z lahko roko«.