Vse se vrti okoli epidemije in Janeza Janše

Pri oxfordskem slovarju so izbrali vax (kot sinonim za cepljenje in del drugih besed in besednih zvez, povezanih s tem), pri cambriškem perseverance (vztrajnost), pri Collinsu NFT (Non-fungible tokens oziroma kriptokovanci). Besede leta 2021, kolikor jih je bilo do zdaj izbranih, kažejo več raznolikosti kot lanske, ko je bila tako rekoč povsod razglašena – karantena. To je bila tudi slovenska beseda leta 2020, katera pa je najbolj zaznamovala iztekajoče se leto?

Izziv je enak kot vsa leta doslej: če bi morali leto 2021 opisati z eno besedo ali besedno zvezo, katero bi izbrali? Nabiralnike s predlogi ima pod nadzorom strokovna komisija Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki bo izmed njih izbrala deset predlogov, jim dodala še enajstega, to bo Delova beseda leta, in jih v prvih dneh leta 2022 dala na glasovanje. Res­nico bodo razkrili 12. januarja, skupaj s kretnjo leta ter avtorico ali avtorjem pes­mi leta.

Pozabljeno podnebje

Predlogov je že veliko, je povedala predsednica strokovne komisije in vodja izbora besede leta Simona Klemenčič, in kot v preteklem letu jih je še vedno precej na temo, ki je v zadnjih dveh letih tako vplivala na naše življenje. Ali se jezik hitreje spreminja med tem, ko smo mi obtičali v pandemiji? »Jezik se spreminja v valovih,« odgovarja Klemenčičeva. »Če se dolgo ne zgodi nič pretresljivega, se nekako umiri, ko pa se zgodijo večje spremembe v načinu življenja, se to hitro odraža tudi v jeziku. Vzroki za spremembe so lahko različni, lahko gre za stike z drugim jezikom, za migracije, tehnološke spremembe ali navsezadnje pandemijo, ki nas spremlja že lep čas. Lani smo zaradi tega zaznali veliko sprememb in letos še naprej odsevajo v jeziku.«

Poglejmo jezik, kajti ta pove, kako drugače razmišljamo letos, kot smo lani. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ob tem je opaziti, kako hitro smo pozabili na nekatere teme, pereče v preteklih letih: »Ko smo leta 2016 začeli izbirati besedo leta, je bilo zelo veliko predlogov na temo družina, spol, spolna usmeritev. Takrat je bila to nova tema, zdaj je že postala del vsakdanjega življenja. Bolj skrbi primer podnebja, ki je bilo beseda leta 2019, in z njim predlogi, kot je brezogljični. Takšni predlogi se sicer še pojavljajo, a jih je malo. Vse se vrti okrog razmer, povezanih s pandemijo, in Janeza Janše.« Janšizem je pogosto med predlogi.

Mednje je hitro zašel tudi PCT, čeprav smo se še do nedavnega spraševali, ali se sploh lahko kvalificira kot beseda. Pri tem, kaj je lahko beseda leta, smo precej sproščeni, pravi sogovornica, navsezad­nje je lahko novotvorjenka, prav gotovo pa ne bi izbrali besede, ki je žaljiva.

Že zapisano med predlogi Nekaj predlogov, ki so jih že prejeli (po abecednem redu): biseri, duševno zdravje, janšizem, PCT, precepljenost, poživitveni odmerek, referendum, sadni jogurt, sledilnik, strategija cepljenja, viala, voda.

Beseda leta ni politični komentar

Pravila so jasna, lahko razložena na dolgo ali čisto na kratko: prvič, veljajo besede in besedne zveze, in drugič, iščejo besede, ki ste jih letos posebno velikokrat slišali in prebrali. »Pri pravilih vztrajamo, ker ne bi radi, da bi to postalo raz­log za še več prepiranja. Beseda leta ni politični komentar, osredotočamo se na jezikovno plat: katero besedo smo veliko uporabljali, več kot prejšnja leta, katera je spremenila pomen … Poglejmo jezik, kajti ta pove, kako drugače razmišljamo letos, kot smo lani. Kaj smo privzeli novega v svoj miselni svet?« je razmišljala sogovornica.

Nekaj o letu, ki se poslavlja, povedo že izbrane besede; razglasili so jih pri omenjenih angleških slovarjih. Simona Klemenčič po njih ugotavlja, da se vendarle kaže nekaj več raznolikosti kot v preteklem letu, ko je z naskokom prevladovala karantena oziroma kakšna njena različica. Všeč ji je, denimo, izbor slovarja Cambridge, beseda perseverance, ki pomeni vztrajnost, vzdržljivost, saj se lahko nanaša na ljudi, ki trpežno prenašajo vse ukrepe, ali pa misijo Nase na Marsu.

Vax, perseverance in NFT je nekaj besed, ki so jih izbrale komisije pri drugih slovarjih. FOTO: Shutterstock

Kot so pojasnili pri Cambridgeu, so uporabniki njihovih slovarjev besedo vztrajnost v iztekajočem se letu poiskali kar 243.000-krat. Ko so za besedami leta kopali pri Oxfordu, so ugotovili, da je bil vax, sicer do nedavnega redko uporabljen, samo septembra 72-krat bolj pogost kot ta mesec pred letom dni. Ni le sinonim za cepljenje, ampak so iz njega nastale številne tvorjenke. »Ni je besede, ki bi bolje opisala ozračje v zadnjem letu,« so zapisali.

Po mnenju Collins Dictionary pa je to NFT, okrajšava za kriptokovance. Lani je bila kar 11.000-krat več v uporabi kot leto prej. Nekaj simpatije pa si je pridobila tudi zato, ker se je prebila skozi vsenavzoči covid.