Vsi predsednikovi možje

Ameriški režiser Oliver Stone (Vod smrti, Rojen 4. julija, Wall Street) se je med julijem 2015 in februarjem 2017 več kot dvajset ur pogovarjal z Vladimirjem Putinom in nastal je štiriurni dokumentarec Intervju s Putinom. Ob premieri na sarajevskem filmskem festivalu je Stone poudaril, da je film poziv k miru, hkrati pa kritiziral ameriške medije zaradi protiruskih stališč in Putina primerjal s političnima pragmatikoma Bismarckom­ in Metternichom. »Nihče ne bi preživel jedrskega spopada,« sredi filma reče Putin, ki režiserja spusti na hokejsko tekmo, v Kremelj, za svojo pisalno mizo, v telovadnico, na trening juda. Kritiki so Stona obtoževali, da je podlegel Putinu ter da je v dokumentarcu preveč malikovanja in premalo skepse, on pa je odgovarjal, da to ni njegova naloga. Stone je v zadnjih dneh aktiven na twitterju. »Med vso histerijo zahodnih medijev, izpuščanjem ključnih dejstev, ko je to neprijetno, je najpomembnejše razumeti celoten spekter tega, kar se dogaja. Prek interneta sem našel nekaj koristnih in poštenih analiz.«

Ameriški režiser Oliver Stone se je med julijem 2015 in februarjem 2017 več kot dvajset ur pogovarjal z Vladimirjem Putinom in nastal je štiriurni dokumentarec Intervju s Putinom. FOTO Imdb

Odložite orožje!

»Nasprotujem tej bratomorni vojni,« pa je pred dnevi za agencijo AFP dejal 73-letni francoski igralec Gérard Depardieu (Cyrano de Bergerac, Zelena karta), ki ga opisujejo kot enega tistih zahodnih zvezdnikov, ki so najbliže predsedniku Putinu. Leta 2013 je po napovedanem povišanju obdavčitve najpremožnejših protestno zapustil Francijo in sprejel rusko državljanstvo. Sam Putin mu je osebno izročil ruski potni list in ga sprejel v svoji rezidenci ob Črnem morju. V odprtem pismu je takrat Depardieu zapisal, da ima rad Rusijo, »veliko demokracijo«, in da Putin poskuša ljudem vrniti le delček dostojanstva. Čeprav se je večkrat pohvalil, da prijateljuje z ruskim predsednikom, in še pred kratkim na instagramu objavil fotografijo, na kateri se objemata, je zdaj obrnil smer. »Odložite orožje in se pogajajte.«

Srbski režiser Emir Kusturica naj bi pred kratkim sprejel ponudbo za mesto generalnega direktorja Centralnega akademskega gledališča ruske vojske v Moskvi, ki večinoma producira vojaško-patriotske predstave. V sporočilu za javnost so zapisali, da je Kusturica zaradi tega počaščen, omenjeni položaj da mu je ponudil obrambni minister Sergej Šojgu, a je režiser to pred dnevi zanikal in sporočilo označil za napako. S Putinom naj bi se prvič srečal leta 2007, ko je njegov film Zaobljuba odprl moskovski teden filma. Ruskemu predsedniku se je takrat zahvalil za podporo srbskemu boju za ohranitev Kosova in pohvalil njegov govor na varnostni konferenci v Münchnu, na kateri je ostro kritiziral ameriški unilateralizem. Pohvala je Putina tako navdušila, da je Kusturico gostil še dolgo, tudi ko so drugi obiskovalci že odšli, so pisali mediji. V intervjuju za Hollywood Reporter je leta 2019 povedal: »Moj odnos s Putinom je zelo jasen: spoštovanje. Izjemno spoštujem, kako je Rusijo postavil na noge. Vse, kar govorijo proti njemu na zahodu, je laž.«

Putin je leta 2016 odlikoval Emirja Kusturico za prispevek k utrjevanju prijateljskih odnosov in sodelovanju dveh narodov. FOTO Reuters

Tudi akcijski zvezdnik Steven Seagal (Obleganje, Moč zakona) je dolgoletni občudovalec ruskega predsednika, a v ponedeljek je spregovoril o ukrajinskem konfliktu, pri čemer je dejal, da na oba naroda gleda kot na eno družino. »Večina nas ima prijatelje in družino v Rusiji in Ukrajini, molim, da bosta državi našli mirno rešitev,« je povedal za Fox News, ni pa hotel obsoditi Putina. Mojster borilnih veščin se je lani poleti celo pridružil prokremeljski stranki, leta 2014 pa je zagovarjal vodstvo Rusije ob priključitvi Krima ter Putina označil za »enega velikih svetovnih voditeljev«. Ko je leta 2017 prejel rusko državljanstvo, mu je Ukrajina za pet let prepovedala vstop v državo.