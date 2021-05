Z vrhunskim vokalom nad neusmiljene stavnice

Preboj v sobotni finale?

Amen na evrovizijskem odru zveni nekoliko drugače kot ob februarski predstavitvi. FOTO: Andres Putting?EBU

Suvereno in vokalno dodelano, a očitno brez presežka, ki bi zagotavljal gladko uvrstitev v finale. Tako bi lahko, sodeč po odzivu predstavnikov sedme sile in stavnic, z mero posploševanja strnili uvodne vaje letošnje slovenske evrovizijske predstavnicena Nizozemskem.Po lanski pandemični odpovedi najbolj spremljanega nešportnega televizijskega dogodka na svetu je Ana Soklič v soboto le stopila na veliki oder rotterdamske arene Ahoy, danes dopoldne pa pod streho spravila še svojo drugo vajo. Do ponedeljka zvečer, ko bodo svoje glasove oddali člani nacionalnih žirij, in do torkovega uradnega polfinala, ko bo padla dokončna odločitev o prvi deseterici finalistov, jo čaka še nekaj generalk in usklajevanja zadnjih podrobnosti, a večjih sprememb v zadnjem hipu ni pričakovati.Ana Soklič bo, oblečena v belo kreacijo, na odru sama, za kamerami pa jo bo spremljala vokalistka. Kot je slovenska delegacija povedala na današnji tiskovni konferenci, je ideja nastopa poudariti, da je človek majhno bitje, čigar čas na planetu je kratko odmerjen, zato se v ozadju vrstijo podobe zemeljske oble, univerzuma in narave, ki so jih nekateri novinarji že primerjali z National Geographicom.Odprava RTV Slovenija ni med ekipami, ki bi na letošnji Evroviziji vzbudile največ pozornosti, kar lahko bolj kot majhnosti države, ki pogosto služi kot priročen alibi, pripišemo predvsem nedomišljeni promociji in precej medlemu pojavljanju v medijih. Nastopu Ane Soklič je sicer težko očitati večje pomanjkljivosti, a stavnice tudi po dveh vajah Sloveniji ne pripisujejo uvrstitve v finale. Manj možnosti kot Amen, ki zveni nekoliko drugače kot ob februarski predstavitvi, naj bi po zbiru različnih stavnih hiš, ki jih je objavilo spletišče Eurovision World, imel le še predstavnik Severne MakedonijeIn vendar ne bi bilo prvič, da bi stavnice podcenile domet Slovenije. Preboj v sobotni finale bi slovenski predstavnici lahko prinesel njen vokal, eden najboljših letos, ki bi ga s točkami utegnile nagraditi predvsem nacionalne žirije, na roke pa ji gre tudi, da je v šestnajsterici skladb prvega polfinalnega večera Amen ena izmed redkih balad. Na drugi strani slovenske možnosti zmanjšuje vrstni red nastopajočih. Ana Soklič bo na oder stopila kot druga, za zapomljivo Litvo in pred izstopajočo Rusijo, ki bi jo po mnenju nekaterih poznavalcev Evrovizije lahko zasenčili. Zaporedna številka dve tudi sicer velja za eno izmed manj hvaležnih, saj naj bi si gledalci ob glasovanju v spomin lažje priklicali zadnje nastope večera. To potrjuje tudi statistika; odkar so leta 2008 v Beogradu uvedli sistem dveh polfinalnih izborov, so se v finale najmanjkrat kvalificirale skladbe, ki so se predstavile kot druge, tretje ali četrte po vrsti, negativno izstopa tudi zaporedna številka 11.Čeprav v zadnjih letih na Evroviziji ne manjka besedil, ki bi jih lahko razumeli newageevsko ali celo spiritualno, je težko napovedati, kako se bo vedno bolj sekularna Evropa odzvala na slovensko religiozno balado. Morda ni nepomembno, da bodo v prvem polfinalu glasovali tudi Romunija, Malta in Ciper, v katerih se je po raziskavi Eurobarometra iz leta 2019 največ državljanov opredelilo za verujoče.