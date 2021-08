Za lažji vstop v novo šolsko leto

FOTO: Getty Images

Pet naprav za uspešnejši začetek šolskega leta

HUAWEI za lažji začetek šolskega leta. V akcijo so vključili tablico, pametni telefon, računalnik in zaslon ter slušalke – popoln set za lahkotno učenje, delo in življenje.



Ponudba traja od 23. 8. do 19. 9. oziroma do razprodaje zalog.

ŽELIM IZVEDETI VEČ Izkoristite neverjetno akcijo Back to School in kupujte vrhunske napraveza lažji začetek šolskega leta. V akcijo so vključili tablico, pametni telefon, računalnik in zaslon ter slušalke – popoln set za lahkotno učenje, delo in življenje.Ponudba traja od 23. 8. do 19. 9. oziroma do razprodaje zalog.

Tablica HUAWEI

Foto Huawei



HUAWEI zaslon 23,8'

Foto Huawei

Pametni telefon HUAWEI

Foto Huawei

Brezžične slušalke HUAWEI

Foto Huawei

Pametne ure HUAWEI

Foto Huawei

Šolska torba, učbeniki, zvezki, delovni zvezki, barvice, flomastri, šestilo, ravnilo … Seznam obveznih šolskih potrebščin je vsako leto večji, vendar se s koncem seznama želje in potrebe šolarja ne končajo.Poleg klasičnih analognih pripomočkov mladi pri uresničevanju svojih vsakodnevnih šolskih obveznosti želijo tudi digitalne - ker na tablici, pametnemu telefonu ali računalniku hitro dobiš informacije, se povežeš s svojimi prijatelji in sošolci ter napišeš novo seminarsko nalogo. Vse večja digitalizacija šolstva je naraven postopek v današnji tehnološko napredni družbi in je zaradi trenutne svetovne krize tudi neizogibna realnost.Zmogljiva tablica ali računalnik sta prava osnova za učinkovito vrnitev v šolske klopi. Tudi pametni telefon lahko služi kot hiter stik z virtualnim svetom informacij. Za lažje delo od doma in opravljanje bolj zahtevnih nalog vsekakor priporočamo tudi kakovosten zaslon z dobro ločljivostjo.Povprečen najstnik pa svoj vsakdan zna popestriti tudi z najrazličnejšimi drugimi naprednimi napravami – brezžične slušalke in pametna ura mu omogočata še boljši stik s svojimi prijatelji, z glasbo in rekreacijo.Priročna, majhna, hitra in učinkovita pri opravljanju vseh vsakodnevnih obveznosti in seveda tudi za prvovrstno multimedijsko izkušnjo.Tablice HUAWEI so prava izbira na dosegu roke – so tehnološko dovršene in dostopne. Odlične so za šolarje, dijake in študente, priljubljene so tudi v pisarniškem okolju, doma pa so postale najboljše sopotnice za raznoliko zabavo in hitro brskanje po spletu.V okviru akcijelahko izbirate med tablicamiinNajzmogljivejša MatePad T 10 ponuja 9,7-palčni zaslon HD v kombinaciji z EMUI 10.11, osemjedrnim procesorjem in naprednim algoritmom, kar ponuja izboljšano grafiko in povečano zmogljivost.K zmogljivemu računalniku spada tudi izvrsten zaslon. Da bo delo bolj prijetno, oči pa bolj hvaležne, je Huaweiev zaslon diagonale 23,8 palca prava izbira. Barve na zaslonu FullView so zaradi 72-% barvne lestvice NTSC2 in kontrastnega razmerja 1000:13 žive in natančne.je popoln sopotnik zmogljivemu osebnemu računalniku Matestation S.In ko na njem končate vse šolske obveznosti, je čas za ogled najljubše serije, igranje igric ali glasno navijanje za najljubšega športnega junaka.Mladostniški pametni telefonje odlična izbira za mlade, ki iščejo hitro povezljivost in brskanje po spletu ter objavljanje na družabnih omrežjih. Je odličen pripomoček za ustvarjanje najlepših spominov, saj se lahko pohvali s kar štirimi kamerami s podporo umetne inteligence.HUAWEI P40 lite je pravi stilski lepotec z razigranim mladostniškim temperamentom. Sprednja kamera je vdelana v 6,4-palčnem (16,26 cm) zaslonu Punch FullView, zato je ta lahko večji in brez zareze. Čitalnik prstnih odtisov je nameščen ob strani in omogoča takojšnje in priročno odklepanje z eno roko.V ponudbi BACK TO SCHOOL lahko izberete tudi pametni telefonV začetku letošnjega leta smo se razveselili novega modela brezžičnih slušalk, ki se pohvalijo z neprekinjeno uporabo kar 10 ur. Le z enim polnjenjem bodo slušalke zdržale cel šolski dan.Poleg vrhunskega dizajna in elegantnega kompaktnega ohišja FreeBuds 4i ponujajo možnost aktivnega odpravljanja hrupa, kar pomeni, da senzorji v slušalkah HUAWEI FreeBuds 4i aktivno zaznavajo in zmanjšujejo hrup okolice. Ta pa tudi omogoči, da glasbo poslušate v kristalno čistem zvoku.FreeBuds 4i so lahke in udobne brezžične slušalke, ki jih pospravite v vsak žep ali jih vzamete s sabo na športno dejavnost.S pametnimi urami HUAWEI lahko merite napredek v športu, štejete korake in se povezujete z drugimi pametnimi napravami HUAWEI.V akciji Back to school lahko izbirate med modeliinNaročnik oglasne vsebine je Huawei