Za vsak slučaj: decembrski vodnik za bolj odgovorno leto 2025

Samo še nekaj dni nas loči od konca leta, minute tečejo, trenutke za druženje bodo zamenjali trenutki z družino. Da boste učinkovito izkoristili zadnje dneve decembra, smo za vas pripravili nekaj hitrih nasvetov, kako si jih lahko popestrite in hkrati zagotovite pravo mero vitalnosti z odgovorno mislijo na prihodnost.

#1 Uživajte v prazničnih dobrotah, a poskrbite za ravnovesje

December ni pravi čas za nove diete. Privoščite si kakšno poslastico za dušo, ampak ostanite zmerni in v ravnovesju. Lahko se pa tudi preizkusite v peki kakšnih novih bolj zdravih sladic – prav presenečeni boste, kako so lahko okusne tudi brez dodanega sladkorja in pretiranih maščob!

#2 Privoščite si sprehod v snegu ali druge oblike gibanja

In če bo obed preobilen ali bi radi preživeli malo dragocenega časa na zraku, potem se »izgubite« v naravi! Pojdite na sprehod, lahkoten tek ali osvojite kakšen bližnji griček! Seveda vedno z mislijo na varnost in v skladu z vremenskimi razmerami. Svež zrak ima lahko prav poživljajoče učinke.

#3 Namenite čas sprostitvi in druženju

V dobri družbi smo bolj sproščeni in prav to je osnova, da lahko hitro napolnimo baterije, ki so se dodobra izpraznile čez leto. Dober odmerek smeha, objemov in lepih besed je odlična formula za dobro počutje.

#4 Ne pozabite nase

December je lahko za mnoge tudi stresen ravno zaradi pritiska okolice, ki od nas zahteva presežek vsega. In ko (če) boste imeli občutek, da je vsega preveč, se ustavite in umaknite v svoj svet. Vzemite si nekaj kakovostnega časa zase – za branje, meditacijo, telovadbo, jogo ali za kar koli drugega, kar vas veseli, izpopolnjuje in sprosti.

V letu 2025 lahko poskrbite za dodatno varnost

A kljub skrbnim korakom včasih potrebujemo dodatno varnost – zase in za svoje najdražje. Pridejo lahko bolezen ali poškodbe in vse se v trenutku obrne na glavo.

Za slučaje, ko zdravje skrene s poti, že danes preverite prednosti zdravstvenih zavarovanj NLB Vita Specialist in NLB Vita Bolezni.

Ne glede na to, ali potrebujete hitro specialistično obravnavo, zaščito ob diagnozi raka ali celovito kritje za več hudih bolezni, vam zdravstvena zavarovanja Zavarovalnice Vita prinašajo prilagojene rešitve za ohranjanje ravnovesja in zaščito zdravja. Poskrbite za varnost že danes, saj je zdravje najdragocenejše darilo, ki si ga lahko podarite.

NLB Vita Specialist: postavite svoje zdravje na prvo mesto

V današnjem tempu življenja si težko privoščimo dolge čakalne dobe na zdravstvene preglede ali obravnave. Hitro ukrepanje je pogosto ključno za uspešno zdravljenje. Z zavarovanjem, ki vključuje hiter dostop do specialistov, lahko poskrbite, da bo vaše zdravje vedno na prvem mestu.

Zavarovanje vključuje tudi podporo asistenčnega centra, ki vas razbremeni skrbi pri organizaciji obravnav ali iskanju ustrezne pomoči.

NLB Vita Bolezni: so slučaji, ko nas zdravje postavi na preizkušnjo

Huda bolezen ne izbira – lahko prizadene kogar koli, ne glede na starost, spol ali življenjski slog. Zavarovanje NLB Vita Bolezni ne le olajša breme nepričakovanih stroškov, temveč tudi ustvari občutek varnosti za vas in vaše najbližje.

Zavarujete se lahko kar za 20 hudih bolezni iz petih skupin bolezni, vključno z rakavimi obolenji. V primeru nastopa hude bolezni zavarovalnica poskrbi za izplačilo zavarovalnine, zavarovanje pa ostane v veljavi za slučaj bolezni iz preostalih skupin brez plačevanja premije.

Skrb za zdravje je vedno prava odločitev. Pravočasno ukrepanje in primerna zaščita lahko pomenita več kot le finančno varnost – prinašata tudi mirnejšo prihodnost.

Več o zdravstvenih zavarovanjih Zavarovalnice Vita lahko preverite na spletni strani, kjer lahko do konca leta s kodo ZDRAVJE10 izkoristite 10-odstotni popust.

Včasih se znajdemo z obilico vprašanj o svojem zdravstvenem stanju. Zakaj bi po nepotrebnem iskali odgovore preko spleta, če se lahko obrnemo na svetovno priznane zdravnike specialiste, ki nam bodo odgovorili na vse naše dileme. Kritje drugega zdravniškega mnenja je vključeno v paketih nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda.

Voščilo Zavarovalnice Vita V novo leto vstopamo s svežim seznamom želja. Morda si želite več potovanj, nov topel dom, nepozabna doživetja z bližnjimi ali preprosto več trenutkov miru in zadovoljstva. A med vsemi željami je najpomembnejša ena – zdravje. V Zavarovalnici Vita smo hvaležni, da smo lahko za vsak slučaj z vami na vaši poti do zdravja – v dobrih in malo manj dobrih trenutkih. Naj bo leto 2025 polno zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov. Z našimi zdravstvenimi zavarovanji poskrbite zase in za svoje bližnje. Do konca leta izkoristite 10 % popusta za NLB Vita Specialist in NLB Vita Bolezni s kodo ZDRAVJE10. Za vsak slučaj.

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.