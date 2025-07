Inzko zahteva pojasnilo, kdo je naročil racijo pri Peršmanu

Po tem, ko je izobraževalni tabor na Peršmanovi domačiji, posvečen ohranjanju zgodovinskega spomina, prekinila brutalna policijska akcija, ki so jo udeleženci doživeli kot načrtno ustrahovanje, poskus kriminalizacije in nedopusten poseg v spominsko kulturo slovenske manjšine, se je ostro odzval tudi Narodni sveti koroških Slovencev s predsednikom Valentinom Inzkom na čelu.

Inzko zahteva, da notranji minister Gerhard Karner hitro razkrije, kdo je naročil policijsko intervencijo pri Peršmanu. Kot so v pisni izjavi zapisali, 80 let po koncu vojne, 80 let po vrnitvi prisilno izseljenih koroških Slovencev, po obisku zveznih in deželnih politikov je pri Peršmanu v občini Železna Kapla potekala večurna velika policijska akcija. Nad domačijo so krožili helikopter in več dronov, več deset policistov pa je poskušalo identificirati prisotno mladino.

Valentin Inzko FOTO: Voranc Vogel

Po besedah tiskovne predstavnice policije Lise Sandrieser so nekateri od prisotnih neoboroženih mladih »fizično nadlegovali« policiste, poleg tega so varnostne sile navedle, da je šlo za divje kampiranje na prostem.

»Vendar je znano, da je za taborjenje v gorah pristojna gorska reševalna služba, in ne policija, ter da je vse to potekalo na zasebnem zemljišču. Prav tako bi bilo zanimivo izvedeti, ali so policija in helikopterji prisotni tudi v koroških kampih, ko preverjajo tujce,« so navedli v izjavi.

Mirna prireditev ni kršitev javnega reda in miru

FOTO: Peršmanova domačija

Mirne prireditve približno 60 mladih, ki je že prejšnje leto minila brez problemov, nikakor ni mogoče šteti za kršitev »javnega reda in miru«, saj je potekala v enem najbolj odročnih in nedostopnih krajev v Avstriji.

Vsa ta dejstva so bila znana nekdanjemu notranjemu ministru Wolfgangu Sobotki, ki je bil odgovoren za javno varnost in je večkrat obiskal Peršmanovo domačijo. Ni verjetno, da bi kot notranji minister obiskal kraj, kjer potekajo dejavnosti, ki kršijo javni red in mir. Ravno nasprotno: Sobotka se je želel pokloniti Peršmanovim žrtvam in borcem za svobodno in neodvisno Avstrijo ter pozvati na »nikoli več«, opozarjajo.

Kakšni so motivi obtožnice?

V narodnostnih krogih se 80 let po koncu vojne ponekod govori o ponovni travmatizaciji manjšine, zlasti med tistimi, ki so 1942. preživeli deportacijo. Zato bi bilo še toliko bolj pomembno pravočasno ugotoviti, kdo je vložil obtožnico za to drago operacijo in s kakšnimi motivi, se sprašujejo v pisni izjavi v Narodnem svetu koroških Slovencev.

Njihov predsednik Valentin Inzko in narodna skupnost pričakujejo informacije od notranjega ministra Gerharda Karnerja čim prej. To bi prispevalo k deeskalaciji zadeve in olajšalo dialog med vsemi vpletenimi stranmi, kot je predlagal deželni glavar Peter Kaiser.