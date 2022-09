Vojaške časti za Avsenika, Sepeta in Šugmana, ne pa tudi za Pahorja

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela odločitev, da se za umrlega velikana slovenskega igralstva Radka Poliča organizira pogreb z vojaškimi častmi. S tem so se strinjali tudi svojci pokojnika. Pokopali so ga včeraj, v ožjem družinskem krogu v Izoli, žalna slovesnost pa bo v sredo, 5. oktobra, na velikem odru ljubljanske Drame. Odru, na katerem je oblikoval vrsto nepozabnih igralskih vlog.

Garda slovenske vojske je tržaškemu pisatelju in akademiku Borisu Pahorju v slovo položila venec v imenu predsednika vlade. FOTO: Vlada RS

Zakaj ne Boris Pahor?

Državni pogreb z vojaškimi častmi so v zadnjih letih pripravili tudi za glasbenika Slavka Avsenika (julija 2015), igralca Jerneja Šugmana (decembra 2017), igralko Štefanija Drolc (julija 2018), skladatelja Iva Petrića (septembra 2019), na Žalah so se z vojaškimi častmi v najbolj strogi karanteni sredi epidemije poslovili tudi od velikana slovenske zabavne glasbe, skladatelja Mojmirja Sepeta (decembra 2020).

Pogreb Slavka Avsenika v Begunjah na Gorenjskem je bil odprt za širšo javnost. Krsto so ob spremljavi policijske godbe peljali v vojaškem spremstvu, 14 gardistov Slovenske vojske pa je v cerkev odneslo tudi odlikovanji, ki ju je Avsenik prejel od slovenske države. FOTO: Igor Zaplatil

So pa takšen pogreb poleti odklonili svojci zamejskega pisatelja Borisa Pahorja, ki je bil prejemnik najvišjega državnega odlikovanja Republike Slovenije reda za izredne zasluge. Pokopali so ga na tržaškem pokopališču pri sv. Ani, pogrebne slovesnosti so se udeležili tudi visoki predstavniki slovenske vlade. A kot dodajajo na protokolu RS, je treba upoštevati, da je bil Pahor pokopan v italijanski republiki, in torej ne na ozemlju Republike Slovenije, kjer imajo naše državne institucije ustrezne pristojnosti. Prav tako bi vso pravico do pogreba z vojaškimi častmi imel Janez Drnovšek kot nekdanji predsednik republike in predsednik slovenske vlade, vendar si je sam zaželel skromnega pogreba v krogu družine in prijateljev. Kot so takrat pojasnili v protokolu, »svojci so izrazili željo, ki jo moramo upoštevati.«

Literarni kritiki, znanstveniki, umetniki, športniki Po evidencah vlade so od leta 1992 imeli pogreb z vojaškimi častmi med drugimi tudi: Ivan Grobelnik, Pavle Svete, Dušan Jovanović, Janez Stanovnik, Ivan Oman, Ljerka Glonar, Alojz Kajin, Peter Vencelj, Saša Vuga, Mario Pleničar, Janez Bernik, Ondina Otta Klasinc, Karel Pečko, Jožef Pogačnik, Janez Strnad, dr. France Bučar, Ivan Vidav, Slavko Avsenik, Žarko Petan, Ivan Gams, Rapa Šuklje, Miran Bogataj, dr. Anton Dolenc, Ivan Atelšek, Tone Pavček, Jože Bernik, Ivan Dolničar, Robert Blinc, dr. Andrej Bajuk, Stanko Grafenauer, Cvetko Kobal, Klavdij Zornik, Miljenko Licul, Mira Sardoč, Rudolf Rudi Omota, Janez Rugelj, Alojzij Šuštar, Bojan Accetto, Miroslav Zei, Vlasto Kopač, Zoran Mušič, Lado Ambrožič Novljan, Igor Torkar, Milan Osredkar, Sergej Kraigher, Leon Štukelj, dr. Franc Novak, France Mihelič, dr. Anton Trstenjak, dr. Janez Milčinski, Josip Vidmar.

Želja svojcev

A kdo je sploh upravičen do pogreba z vojaškimi častmi? V skladu s 44. členom sklepa o določitvi protokolarnih pravil protokol Republike Slovenije organizira državne pogrebe, ki pripadajo nosilcem funkcij predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije med njihovim mandatom. O državnih pogrebih nekdanjih nosilcev funkcij tega in drugih rangov odloči vlada. Upravičence do takega pogreba natančno določa 368. točka Pravil službe v Slovenski vojski, za pokojnike, ki ne sodijo v nobeno izmed zapisanih kategorij, pa je državni pogreb ali pogreb z vojaškimi častmi mogoč le po sklepu vlade ob predhodni pobudi matičnih oziroma drugih institucij, društev ali posameznikov. A kar je zelo pomembno: svojci pokojnega se morajo v vsakem primeru strinjati s tovrstnim pokopom, če se ne, se upošteva njihova želja.

Janeza Drnovška so pokopali v ožjem krogu družine in prijateljev. V slovo mu je zapel Vlado Kreslin. FOTO: Igor Zaplatil

Državni pogreb z vojaškimi častmi ali pogreb z vojaškimi častmi poteka takole: v ceremonialu sodeluje častna enota Republike Slovenije, ki jo sestavljata Garda Slovenske vojske in zasedba Policijskega orkestra, v ceremonialu vojaškega pogreba (nosilci spomenic) pa sodelujeta Garda Slovenske vojske in zasedba Orkestra Slovenske vojske. Gardisti Slovenske vojske v sprevodu nosijo sliko pokojnika, žaro in slovensko zastavo ali pa spremljajo krsto. Gardisti v grob položijo žaro ali krsto in po zaigrani žalostinki Domovini, ki jo izvede kvintet Policijskega orkestra, izročijo svojcem sliko, slovensko zastavo in žalni venec. Na pogrebu je v postroju prisotna tudi strelska enota Garde, ki ob koncu izstreli tri žalne salve. Malce drugače je seveda pri pogrebu z raztrosom pepela, ceremonial pa je vsakič posebej prirejen tudi sami lokaciji pogreba.

Venec v imenu institucije

Poleg pogreba z vojaškimi častmi se lahko na ravni države pokojnemu pokloni tudi z vencem v imenu Republike Slovenije ali v imenu posamezne institucije, funkcije, na primer v imenu predsednika republike ali Vlade RS. Tako se je zgodilo prav pri pisatelju Borisu Pahorju. Garda slovenske vojske je tržaškemu pisatelju in akademiku v slovo položila venec v imenu predsednika vlade.