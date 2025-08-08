Zakaj bodo prepovedane snovi TPO v gel lakih za nohte

V nadaljevanju preberite:

Zaradi hitrega sušenja, predvsem pa obstojnosti in odpornosti proti opraskaninam so v zadnjih letih zelo priljubljeni gel laki za nohte. Toda te lastnosti je mogoče doseči med drugim s pomočjo trimetilbenzoil difenilfosfin oksida (TPO), ki se uporablja kot fotoiniciator.

Pod UV- ali LED-svetlobo namreč sproži kemijsko reakcijo, ki omogoča utrjevanje gela. Od prvega septembra bo TPO v EU prepovedan za uporabo v kozmetičnih izdelkih, kar se nanaša tako na dajanje na trg kot dostopnost na njem, vključno z uporabo. Leta 2014 je znanstveni odbor pri evropski komisiji pripravil mnenje o varni uporabi TPO v izdelkih za umetne nohte, zdaj pa bo prepovedan. Zakaj?