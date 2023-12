Srebrno trajnostno priznanje je prejel HOFER

Z donirano hrano pomaga okoli 20.000 ljudem v stiski, optimizira embalažo izdelkov in tako skrbi za okolje, ne prodaja plastičnih vrečk in jajc iz baterijske reje, v izdelkih lastnih blagovnih znamk ima le certificiran kakav in ribe iz trajnostnih virov – vse to je HOFER. Podjetje že od leta 2014 živi svojo družbeno odgovorno iniciativo Danes za jutri. Znotraj te vodi številne okolju in ljudem prijazne projekte, kot sta Hrana na dobri poti in Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj. Njegova dolgoletna prizadevanja za lepšo prihodnost je prepoznala tudi Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), ki mu je oktobra podelila srebrno priznanje za trajnostno poslovanje.

HOFER je sicer diskontni trgovec, ki v 92 trgovinah po Sloveniji ponuja kakovostne izdelke po ugodnih cenah, izvaja pa še druge številne aktivnosti, tudi takšne, ki so okolju in ljudem prijazni.

1. Hrana na dobri poti: pomoč za približno 20.000 socialno ogroženih

Pri Hoferju za čim manj odpadne hrane v trgovinah skrbijo z optimiziranim sistemom naročanja in dovršenim logističnim sistemom. Izdelke, ki ostanejo neprodani in so še primerni za uživanje, pa po zaprtju vseh trgovin pripravijo za donacije približno 20.000 socialno ogroženim.

2. Embalaža na HOFER misiji: z optimizacijo do velikih prihrankov embalaže

Nenehno si prizadevajo tudi za bolj trajnostno in okolju prijaznejšo embalažo, s projektom Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj. pa so letos s spremembo embalaže pri petih izdelkih letno prihranili več kot 20 ton* embalažnega materiala. Ti izdelki so: delikatesne kumarice Nature's gold (280 g), korneti z vaniljo Grandessa (9 x 110 ml), voda z okusom Aqua (1,5 l) in trajno mleko Milfina (3,5 % in 1,5 % m. m. brez zamaška, 1 l).

*Ocena prihranka je izračunana na podlagi primerjave z letno prodajo istega izdelka pred optimizacijo embalaže.

HOFER pri projektu Donirana hrana sodeluje z več kot 600 prostovoljci iz okoli 30 socialnih in humanitarnih organizacij. FOTO: HOFER

3. Nič več plastičnih vrečk in jajc iz baterijske reje, le certificiran kakav in ribe iz trajnostnih virov

HOFER je v skrbi za okolje v zadnjih letih iz prodaje umaknil plastične vrečke in plastične izdelke za enkratno uporabo, ne prodaja več jajc iz baterijske reje, med izdelki Hoferjevih lastnih blagovnih znamk, ki so izdelani v skladu s trajnostnimi smernicami, ni izdelkov z jajci iz baterijske reje, vsi morski sadeži in ribe prihajajo iz trajnostnih virov, kakav v čokoladah, pralinejih, pecivu in sladkarijah je certificiran, BIO natura izdelki ne vsebujejo več palminega olja, z linijo izdelkov FER podeželje pa vpeljuje izboljšave na področju dobrobiti živali.

4. V enem letu prihranili emisije CO 2, primerljive z izpustom 1382 avtomobilov

Diskontni trgovec skrbi tudi za zmanjšanje izpustov CO 2 , in sicer tako, da za prevoze kruha, peciva, sadja in zelenjave, svežega mesa in svežih jajc iz skladišč do trgovin, kjer je le mogoče, uporablja transportne zaboje IFCO RCP za večkratno uporabo. Tudi večina sadja in zelenjave je v trgovinah na policah postavljena v te zaboje. Z uporabo teh zabojev so samo v letu 2022 prihranili:

emisije CO 2 , primerljive z izpustom 1382 avtomobilov;

, primerljive z izpustom 1382 avtomobilov; gospodinjske odpadke , kot jih ustvari 776.950 ljudi;

, kot jih ustvari 776.950 ljudi; porabo vode v količini 934.268 petminutnih prhanj;

v količini 934.268 petminutnih prhanj; električno energijo , ki jo letno porabi 70.191 žarnic;

, ki jo letno porabi 70.191 žarnic; količino hrane, ki bi zadostila kar 291.272 povprečnim obrokom in bi se sicer zaradi poškodb med transportom zavrgla.

