Zakaj so nekateri videti mlajši za svoja leta

Prosti radikali – krivci za staranje

Z antioksidanti uspešno nad staranje

Z antioksidanti do vitalnosti. FOTO: Sanofarm

Mogočen antioksidant – japonski dresnik

Japonski dresnik je antioksidant zaradi vsebnosti resveratrola. Ščiti nas pred prostimi radikali.

Vključitev antioksidantov v prehrano lahko pomaga zaščititi kožo pred učinki staranja.

Resveratrol pripomore k zdravemu srčno-žilnemu sistemu.

Vsem nam je v interesu, da živimo kakovostno, se v svoji koži dobro počutimo in smo videti mlajši. Nekaterim to odlično uspeva, drugim malo manj.Kaj lahko sami naredimo za boljše počutje, več energije in mladostni videz? Skrivnost se skriva v neprecenljivih sestavinah, ki vam bodo povrnile mladostno vitalnost in dobro počutje*.Eden od glavnih krivcev za hitrejše staranje telesa so prosti radikali oziroma oksidativni stres . Prosti radikali v človeškem telesu nastajajo nepretrgoma. So stranski produkt celičnega dihanja, kar pomeni, da so del normalnih fizioloških procesov.Nastajajo predvsem zaradi okoliških vplivov, kot so stres, sevanje, UV-svetloba, osiromašena in hitra prehrana ter onesnažen zrak. Negativnih dejavnikov je v našem okolju vse več, povečujejo se onesnaženje, sevanje mobilnih naprav in drugih hišnih pomočnikov, naša prehrana pa je vse bolj osiromašena. To je razlog za povečano nastajanje prostih radikalov, zaradi tega pa se hitreje staramo . Pri vsem tem je najhuje, da kratkoročno kakšnih bistvenih sprememb ne opazimo. Celice začnejo počasi »rjaveti« in odmirati. Šele ko nastanejo resne težave, jih opazimo tudi sami, a velikokrat prepozno.Zdrav organizem se pred pretiranim nastajanjem prostih radikalov bojuje najprej sam, s staranjem in slabšim imunskim sistemom pa se njegova obramba slabša. Da bi upočasnili nastajanje prostih radikalov, je treba v naše telo vnestiAntioksidanti delujejo tako, da se vežejo na proste radikale in preprečijo njihovo oksidacijo. Končni rezultat njihovega delovanja je boljše počutje, več energije, manj bolezni inMogočen vir antioksidantov je japonski dresnik, saj vsebuje molekuloO resveratrolu se vedno več govori, opravljenih je bilo tudi ogromno študij, ki so objavljene na Pubmedu. Njegove pozitivne učinke so raziskovali in potrjevali tudi strokovnjaki na priznani univerzi Harvard. Resveratrol je v rdečem vinu, grozdju, jagodičevju, goji jagodah in oreščkih. Če bi želeli zaužiti zadostno dnevno količino resveratrola, bi morali zaužiti vsaj en kilogram borovnic ali goji jagod oziroma popiti kar 20 litrov črnega vina, kar pa je nemogoče.z naravnim prehranskim dopolnilom, pridobljenim iz japonskega dresnika. Resveratrol Forte je praktična in zanesljiva rešitev, saj vsebuje 200 mg čistega resveratrola, pridobljenega iz japonskega dresnika. Poleg tega so mu dodane še druge fenolne spojine, ki s svojim sinergističnim delovanjem izboljšajo njegovo prehajanje v celice in ga naredijo*Vključitev antioksidantov v prehrano lahko pomaga zaščititi kožo pred učinki staranja, EFSA 2021.Naročnik oglasne vsebine je Sanofarm