Zasebna fizioterapija ali fizioterapija na napotnico?

Fizioterapija kot ključno orodje pri okrevanju po poškodbah ali obvladovanju kroničnih bolečin pogosto v sistemu javnega zdravstva naleti na ključno oviro – čakalne dobe.

To je težava, ki je postala v današnjih časih izredno prepoznavna, saj vse več posameznikov išče alternative, ki ponujajo hitrejši in bolj prilagojen pristop. V ospredje prihaja zasebna fizioterapija, ki ni zgolj alternativa, temveč prinaša popolnoma novo dimenzijo zdravljenja.

Ko gre za vaše zdravje in dobro počutje, si želite le najboljše, kajne? Predstavljajte si izkušnjo, ko je pozornost popolnoma usmerjena v vas, terapevtski pristop pa je oblikovan po vaših individualnih potrebah. To je le nekaj izjemnih prednosti, ki jih prinaša zasebna fizioterapija.

Medtem ko naj bi terapija na napotnico zagotavljala dostopnost zdravstvenih storitev, se vse pogosteje pojavlja vprašanje, ali je s svojo omejenostjo sploh še učinkovita. Kako dolge čakalne dobe vplivajo na hitrost okrevanja? Ali neprilagojen pristop do posameznika sploh dosega osnovne norme zdravljenja poškodb? Za odgovor na ta vprašanja se vse več posameznikov obrača na strokovnjake v kliniki Medicofit.

FOTO: Medicofit

Zakaj je fizioterapija na napotnico pogosto slaba izbira

Kljub prizadevanjem zdravstvenih sistemov se spopadamo s pomanjkanjem virov, dolgimi čakalnimi vrstami in omejenim obsegom storitev. To pripelje do vprašanja, ali je izbira javne fizioterapije na napotnico vedno najboljša možnost za naše zdravje.

Fizioterapija na napotnico ni nujno škodljiva, vendar z omejenimi viri, dolgimi čakalnimi dobami (tudi več kot leto dni) in zgolj akutno obravnavo vaših simptomov ne more zagotoviti učinkovite rehabilitacije.

Predstavljamo vam glavne težave naših pacientov v sistemu javnega zdravstva.

Dolge čakalne dobe: Eden od glavnih izzivov je lahko dolga čakalna doba za začetek fizioterapevtske obravnave. To lahko pripelje do poslabšanja vašega stanja – manjša poškodba lahko vodi do novih, hujših zapletov, hkrati pa je s tako velikimi zamudami tudi zdravljenje manj učinkovito.

Omejeni čas obravnave: Fizioterapevti v okviru sistema napotnic pogosto delajo pod pritiskom časovnih omejitev. Posledica tega je nizko kakovostna in prekratka obravnava, ki se kaže v neuspešnih rezultatih.

Uporaba generičnih protokolov: Zaradi pritiska za hitro obravnavo in velikega števila pacientov se uporabljajo generični terapevtski protokoli, kar težko opišemo drugače kot »površno in nekoristno«. Vsaka poškodba je edinstvena in zahteva individualno prilagojeno terapijo.

Omejena svoboda izbire terapevta: Pacienti imajo v večini omejene možnosti izbire svojega fizioterapevta in so lahko usmerjeni k tistemu, ki je trenutno na voljo v okviru sistema napotnic, ne glede na specializacijo terapevta. Pacienti si zaslužijo specializirano obravnavo – tudi za operacijo kolena verjetno ne bi nihče obiskal srčnega kirurga, kajne?

Če ste že bili deležni fizioterapije na napotnico, potem veste, da poteka posamezna terapija zgolj nekaj minut, napotnica oz. delovni nalog pa vam omogoča le nekaj obiskov.

Kaj lahko dosežete v zgolj nekaj obiskih? Po desetih obiskih boste morda res čutili začasno olajšanje simptomov, vendar ne gre za prav nič drugega kot točno to – olajšanje simptomov. Kaj pa vzrok težave? Fizioterapija s svojim širokim naborom tehnik in modalitet ima možnost zdravljenja osnovnega vzroka bolezni in ne »zgolj maskiranja težave«, vendar je za doseganje trajnih rezultatov potrebno veliko več, kot vam omogoča zdravstveno zavarovanje.

Številni pacienti se na nas obrnejo šele po neuspelem poskusu fizioterapevtskega zdravljenja v okviru napotnic. Kaj je skupnega vsem? Nezadovoljstvo z obravnavo in neuspešni rezultati zdravljenja.

Žalostijo nas predvsem zgodbe pacientov, ki so zaradi nepravilnih metod zdravljenja v javnem sistemu potrebovali izredno dolgotrajno rehabilitacijo, ki žal več mesecev po poškodbi in napačno izvedeni terapiji ni več tako uspešna, kot če bi se na nas obrnili takoj.

FOTO: Medicofit

Kakšne so prednosti zdravljenja v zasebni kliniki Medicofit

Zdravljenje v zasebni kliniki Medicofit prinaša številne prednosti, ki jo postavljajo v ospredje sodobne zdravstvene oskrbe. Sodobne raziskave in znanstveno podprti pristopi, usmerjeni v vaše dobro počutje, omogočajo, da se v najkrajšem možnem času vrnete od akutne faze poškodbe do odlične telesne pripravljenosti.

Fizioterapevtska obravnava se začne s temeljito oceno vašega stanja, namenjeno pripravi prilagojenega načrta, ki je popolnoma usmerjen v vaše specifične izzive. Ali ste vedeli, da v kliniki Medicofit akutno terapijo izvedemo že kar ob prvem pregledu? Diagnostična terapija se izvede takoj po pregledu, izbira pa je odvisna od vaše specifične težave.

Pri nas se zavedamo pomena celostnega zdravljenja, zato s pacienti sodelujemo pri postavljanju realnih ciljev in skrbimo za njihovo udobje med terapevtskim procesom. Verjamemo, da je sodelovanje med pacientom in terapevtom ključ do uspešnega okrevanja.

Zasebna fizioterapija v kliniki Medicofit temelji na znanstveno podprtih metodah, vključno z manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, terapijo prožilnih točk, masažo in uporabo fizioterapevtskih naprav za izboljšanje regeneracije tkiv.

FOTO: Medicofit

Ker za svoje paciente želimo le najboljše, uporabljamo najsodobnejše terapevtske naprave, kot so TECAR terapija, LASER terapija, globinski udarni valovi ESWR, elektroterapija HiTOP, ultrazvočna terapija, presoterapija in diamagnetoterapija PERISO.

Zdravljenje je vedno usmerjeno v odpravo vzroka vaših težav, ne zgolj simptomov, zato so rezultati terapije pri nas dolgotrajni.

Kineziologi v postrehabilitacijski fazi poskrbijo za preventivo nadaljnjih poškodb, krepitev telesa in vzpostavitev normalnega funkcionalnega gibanja.

Naši fizioterapevti vam bodo z veseljem tudi svetovali glede preoblikovanja vsakodnevnih aktivnosti, pravilnih ergonomskih položajev pri delu, spalnih navad in uporabe ortopedskih pripomočkov.

Klinika Medicofit je najsodobnejši center za fizioterapijo v Sloveniji, kjer se združujejo strokovnost, sodobna oprema in individualen pristop do vsakega pacienta. Vaše zdravje je naša skrb.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit