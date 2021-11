Znana slovenska podjetnika spregovorila o izzivih podjetništva

Priprava kave pa je tudi pomemben obred, ki nam omogoča, da si v dnevu, polnem obveznosti, vzamemo nekaj trenutkov zase. Na male vsakodnevne rituale prisegata tudi Vanja Rainer, ustanoviteljica znamke 4kidsandus, in Rok Starič, ustanovitelj blagovne znamke Rok's Nut Butter, ki sta ob skodelici 100-odstotno turške kave Franck Crema z nami spregovorila o svojih poslovnih začetkih in izzivih, ki jih prinašajo poslovni podvigi.

Dobre ideje se rodijo, ko najmanj pričakujemo

Rok Starič (Rok’s nut butter) je prve korake svoje uspešne poslovne poti prehodil leta 2014. Takrat se mu je v iskanju zdravega načina življenja porodila ideja, da bi ustvaril naravno arašidovo maslo brez dodanih soli, olja in konzervansov. Od preproste ideje do kakovostnih izdelkov danes prepoznane blagovne znamke Rok's Nut Butter pa je bilo treba prehoditi veliko napornih korakov, za katere Rok pravi, da so se splačali.

Kaj je bilo na začetku največji izziv? »Najtežje je bilo morda to, da so začetni stroški zelo visoki. Predelovalna industrija hrane je v Sloveniji, kar se tiče predpisov, ena izmed najstrožjih na svetu. Dosegati je treba veliko raznih kriterijev. Poleg tega pa tudi stroški opreme, prostori in obratovalni stroški niso zanemarljivi,« poudarja Rok in vsem, ki bi se radi podali v poslovne vode, svetuje, da si preprosto upajo, saj se lahko z delom in vztrajnostjo vse uresniči.

Rok Starič (Rok’s nut butter). FOTO: Žiga Intihar

Od težke situacije do družinskega podjetja

Vanja Rainer zase pravi, da je po duši podjetnica. Ko sta s partnerjem Juretom izgubila službi, sta se po temeljitem premisleku odločila, da ustanovita svoje podjetje. Kot pravi, ju je boleča izkušnja izgube službe brcnila iz cone udobja in nastalo je družinsko podjetje 4kidsandus, ki ponuja naravno kozmetiko za odrasle pa tudi otroke.

Na začetku poslovne poti so mala podjetja postavljena pred pomembno vprašanje, kako se uveljaviti na trgu in kako poskrbeti, da blagovna znamka raste. »Za uveljavitev je potrebnega kar nekaj časa in potrpežljivosti, če nimaš na voljo dovolj veliko denarja za marketing. In startupi običajno nimamo veliko denarja. Pomembno je, da si nenehno inovativen, da se razvijaš, da ponujaš dober servis svojim kupcem, potem lahko pričakuješ tudi rast. Po najinih izkušnjah traja uveljavitev na trgu od leta do dve,« pojasnjuje Vanja in poudarja, da si moraš nenehno postavljati vedno nove in visoke cilje. »Če si zadovoljen z doseženim, pomeni, da si dosegel svoj vrhunec in je nadaljevanje poti brez novih ciljev le pot navzdol,« dodaja.

Vanja Rainer. FOTO: Žiga Intihar

Brez česa pa si Rok in Vanja ne predstavljata svojega dneva?

»To je zagotovo jutranja kavica. Brez tega je moj in Juretov dan pokvarjen. Zelo pomembna pa mi je tudi fizična aktivnost – ko na treningu prebudiš svoje telo in se boriš s samim sabo,« hitro odgovori Vanja in doda, da so po njenem mnenju vsakodnevni rituali nujni, da se vsaj takrat posvetiš sebi in ne razmišljaš o poslu. Vanja pa na kavo ne prisega samo v času jutranjega obreda, ampak tudi pri razvoju naravne kozmetike, saj kavo vsebujejo tudi nekateri izdelki 4kidsandus.

Tudi Rok se strinja, da se v hitrem tempu življenja premalo zavedamo pomena majhnih ritualov, ki nas sprostijo in razbremenijo naše misli: »Med mojimi rituali je zagotovo pitje kave, ki je v mojem hitrem tempu življenja trenutek, ki si ga vzamem zase. Čeprav je to le tistih kratkih 10 minut, mi to omogoča, da se za tisti čas umirim in zadiham. Pa tudi sprehodi z družino. To sta tista rituala, ki mi pomagata, da si vzamem čas zase in za svojo družino.«

Pristna turška kava, ki je navdušila znana slovenska podjetnika

Vsi vemo, da nas včasih delo prevzame, zato blagovna znamka Franck predstavlja najboljši način, da ljudje z zaposlenim življenjskim slogom uživajo ob skodelici kave doma ali na poti. Franck Crema je prava 100-odstotno turška kava, ki je z enostavno pripravo in odličnim okusom navdušila tudi Roka in Vanjo.

Zaradi posebne tehnike mletja jo lahko pripravimo na dva načina – na praktičen ali klasičen način v džezvi. Če imamo dovolj časa, si jo lahko pripravimo na klasičen način v džezvi, ko pa smo na tesnem s časom, lahko izkoristimo priročnejši način priprave – kavo Franck Crema le prelijemo z vročo vodo, jo premešamo in počakamo minuto. Nato lahko uživamo v skodelici kave, kjer koli in kadar koli želimo. Ne glede na to, kateri način priprave izberemo, kava ohrani bogat okus, peno ter kremast okus čokolade in kakava, ki je naravno prisoten v izbranih zrnih.

Franck Crema je prava 100-odstotno turška kava. FOTO: Žiga Intihar

Za več informacij obiščite spletno stran Franck Slovenija, vse aktualne novosti pa spremljajte na Facebook strani Franck Slovenija.

Naročnik oglasne vsebine je Franck