Zvezdan Pirtošek: Srečno otroštvo pušča fizične sledi na možganih

Kaj nas loči od vseh drugih živih bitij? Kaj človeku omogoča, da gre na Luno in razmišlja o smislu obstoja? »Odgovor se skriva v naših možganih,« pravi nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek, ki »v ambulanti z dr. Orlom« razlaga, zakaj so možgani eno največjih čudes znanosti in filozofije.

Z možgani se ukvarja kot predstojnik katedre za nevrologijo v Ljubljani in predsednik društva Trepetlika, ki združuje bolnike s Parkinsonovo boleznijo. Ime društva izhaja iz drevesa, katerega listi se tresejo brez vetra – simbol za tresenje v mirovanju, značilno za to bolezen.

Vloga možganov skozi zgodovino je dolgo ostala nerazjasnjena – stari Egipčani so jih ob mumificiranju celo odstranjevali kot nepomembne. Šele Grki, predvsem Hipokrat, so jih začeli razumevati kot sedež duševnosti. Pravi znanstveni preboj pa se je zgodil šele v 20. stoletju z opisom Alzheimerjeve bolezni leta 1905.

Presenetljivo je, da velikost ni ključna: »Ne izstopamo ne po teži ne po nagubanosti. Izstopamo po tem, da imamo okoli 87 milijard živčnih celic – vsaka pa ima do 10.000 povezav,« razlaga Pirtošek. Ključ je v hitrem razvoju sprednjega dela možganov, ki omogoča etični jaz in abstraktno mišljenje.

Možgani pa niso statični. »Slika dveh štiriletnih otrok – eden ljubljen, drug zanemarjen – pokaže ogromne razlike v strukturi možganov,« poudarja. In primer Einsteina? Po smrti so mu analizirali možgane in ugotovili močno razvite dele za prostor – logično, bil je fizik – in gibanje – bil je tudi violinist.

Življenje oblikuje možgane. Igranje violine, srečno otroštvo – vse to pušča fizične sledi.

Digitalna doba prinaša nove izzive. »Struktura možganov se ne spremeni bistveno, funkcionalna arhitektura pa se. Današnji najstniki informacije obdelujejo drugače,« pravi.

Ključ do človekove posebnosti je v hitrem razvoju določenega dela možganov: »Zelo hitro se razvija sprednji del možganov – to je del, ki abstraktno razmišlja, sklepa, ustvarja etični jaz. Ta del se je razvil hitreje kot pri naših prednikih, tudi hitreje kot pri neandertalcu,« pojasni profesor.

»Znanost kaže, da bi s spremembo življenjskega sloga lahko zmanjšali pojavnost demence za 40 odstotkov.« FOTO Marko Feist

Kljub tej napredni funkciji pa se možgani – paradoksalno – v zadnjih nekaj deset tisoč letih manjšajo. »Izgubili smo za teniško žogico možganskega tkiva,« pravi Pirtošek. Pesimisti to vidijo kot znak degeneracije vrste, optimisti pa kot prehod v večjo učinkovitost: »Morda je to primer vlade, ki ima manj ministrstev, a deluje bolj učinkovito.«

Zaradi poškodb (npr. kap) imajo možgani omejeno sposobnost obnove. A obstajata nevrogeneza (nastajanje novih celic) in nevroplastičnost – sposobnost vzpostavljanja novih povezav. »Vsaka nova informacija lahko sproži rast novega izrastka, ki se poveže z drugim,« pojasnjuje.

Življenje oblikuje možgane. Igranje violine, srečno otroštvo – vse to pušča fizične sledi.

Kaj pa staranje? Možgani se naravno starajo, a bolezni, kot je Alzheimerjeva, povzročajo patološke spremembe. Zdravila obstajajo, a jih pogosto ukinemo prezgodaj.

Pomembno je preprečevanje: »Znanstveni dokazi kažejo, da bi lahko s spremembo življenjskega sloga zmanjšali pojavnost demence za 40 odstotkov.«