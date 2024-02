Bo leto 2024 novo leto 1933?

Tridesetega januarja 1933 je bil Adolf Hitler imenovan za nemškega kanclerja. Za njegove privržence je bil to dan »nacionalne revolucije« in preporoda. Menili so, da Nemčija po 14 letih liberalnodemokratičnega weimarskega »sistema« potrebuje obnovitveno moč avtoritarnega voditelja. Tisto noč so Hitlerjevi rjavosrajčniki z baklami korakali skozi središče Berlina in tako zaznamovali začetek novega obdobja.

To je bil tudi zmagoslavni trenutek v zgodovini ljudske prevare. Od prvih dni weimarske republike so njeno politiko opredeljevale dezinformacijske kampanje, vključno z lažjo, da je bila weimarska demokracija delo tajne združbe Judov in socialistov, ki so Nemčiji »zabodli nož v hrbet«, da bi zagotovili njen poraz v prvi svetovni vojni.

Danes malokdo dvomi, da je bil Hitlerjev prihod prelomnica v svetovni zgodovini, začetek političnega procesa, ki je privedel do druge svetovne vojne in holokavsta. Toda Hitler ni »prevzel oblasti«, kot so pozneje trdili nacisti. Njegov biograf Ian Kershaw je pojasnil, da ga je na oblast »pripeljala« majhna skupina vplivnih ljudi.

Eden izmed teh ljudi je bil Franz von Papen, ki je bil leta 1932 kancler. Ta je (neslavno) menil, da je Hitlerja in nacistično stranko, ki je bila po volitvah v Reichstag leta 1932 daleč največja stranka, mogoče izkoristiti za uveljavljanje konservativne agende. Podobno je želel Hitlerja izkoristiti tudi nemški predsednik, nekdanji feldmaršal Paul von Hindenburg, da bi obnovil monarhijo.

Toda načrte teh konservativcev so kmalu razblinili Hitlerjevo neusmiljeno vodenje, nacistično nasilje in hitenje nemške javnosti, da bi se pridružila režimu in postala del obljubljene nacionalne prebuditve. Liberalci in socialni demokrati, ki so nasprotovali Hitlerju, so bili izpostavljeni nasilju ali pa so se ujeli v svoj optimistični eskapizem. Prepričani so bili, da se bo Hitlerjeva vladavina sčasoma zrušila, pa naj je stanje še tako slabo. Nacistični notranji boji naj bi prej ali slej povzročili konec nove vlade.

Poleg liberalcev in socialistov je širši del nemške družbe domneval, da bo Hindenburg, ki je obljubil, da bo predsednik vseh Nemcev, držal Hitlerja na vajetih, drugi pa so pričakovali, da bo to storila vojska. Vse je prevarala Hitlerjeva sposobnost, da je bil v zadnjih letih weimarske republike videti ugleden.

Zgodovinar Peter Fritzsche je pokazal, da je v sto dneh po Hitlerjevem nastopu kanclerskega položaja postalo vse preveč jasno, da si nacisti brezobzirno prizadevajo za oblast. Do konca poletja 1933 je bila nemška družba usklajena. Ni bilo več neodvisnih političnih strank, sindikatov ali kulturnih organizacij. Le krščanske cerkve so ohranile določeno stopnjo neodvisnosti.

Leto pozneje, poleti 1934, je Hitler ukazal umor svojih notranjih strankarskih tekmecev in se po Hindenburgovi smrti 2. avgusta razglasil za nemškega firerja. Njegova diktatura je bila popolna. Takrat so že začela delovati prva koncentracijska taborišča, gospodarstvo pa je bilo usmerjeno na pot vojne.

To zgodovinsko obdobje je danes še preveč aktualno. Več sto milijonov ljudi se bo letos udeležilo ključnih volitev, in čeprav so opozorilni znaki že vidni, je le malokdo to pripravljen povedati na glas: leto 2024 bi lahko bilo novo leto 1933.

Predstavljajte si svet čez leto dni, ko bodo dezinformacije uničile demokratične večine po vsem svetu: predsednik Donald Trump konča podporo Združenih držav Ukrajini, nato ne omejuje več sanj Vladimirja Putina o gradnji novega ruskega imperija v vzhodni Evropi; kritična masa skrajno desnih strank v evropskem parlamentu onemogoča enoten evropski odziv, Poljska, Estonija, Litva in Latvija so prepuščene same sebi; ker se je vojna v Gazi razširila v regionalni konflikt, Putin izkoristi priložnost in začne nov »blitz«, ki ga spremljajo rakete dolgega dosega; v tem kaosu se Kitajska odloči zavzeti Tajvan.

Ob današnjih svetovnih krizah ni optimizma. Pred nami je morda še eno prelomno leto.

Obeti za leto 2024 so tako mračni, da jih mnogi nočejo upoštevati. Tako kot so liberalci leta 1933 napovedovali, da bo Hitler hitro propadel, nam tudi danes pobožne želje zamegljujejo presojo. V nov mednarodni red vstopamo kot »mesečniki« – če si izposodimo dobro prispodobo Christopherja Clarka za začetek prve svetovne vojne.

Zara Steiner v svoji mojstrski zgodovini medvojnega obdobja v dveh knjigah označuje obdobje 1929–1933 kot »leta preloma«, ko je idealizem v mednarodnih odnosih zamenjalo »zmagoslavje teme«. Toda še leta 1926 se je zdelo, da zmagujejo liberalci: francoski minister za zunanje zadeve Aristide Briand in njegov nemški kolega Gustav Stresemann sta si delila Nobelovo nagrado za mir za svoje delo v francosko-nemški spravi, Nemčija se je pridružila Ligi narodov. Zdelo se je, da je skrajni nacionalizem v Mussolinijevi Italiji osamljen primer.

Ob današnjih svetovnih krizah ni optimizma. Pred nami je morda še eno prelomno leto. Če bodo liberalci ukrepali zdaj, lahko še vedno zmagajo.

Obetavno znamenje je, da je več sto tisoč Nemcev pred kratkim odšlo na ulice, da bi podprli demokracijo in raznolikost ter obsodili skrajno desnico. Toda demonstracije v eni državi niso dovolj. Nemškim liberalcem se morajo pridružiti drugi po vsej celini. Demonstracije po vsej celini bi bile močno sporočilo. Občutek nujnosti je treba razširiti navzgor, predvsem na poslovne voditelje, kot je Jamie Dimon, predsednik uprave banke JPMorgan Chase, ki se je zaradi varovanja pred tveganji že začel dobrikati Donaldu Trumpu.

Še ne tako dolgo tega so evropski voditelji stopili skupaj in naredili vse, kar je bilo nujno, da bi rešili evro, saj so se zavedali, da bi propad enotne valute pomenil konec Evropske unije. Evropejci morajo zdaj zahtevati enako nujnost, da se lotijo letošnjih groženj. EU potrebuje načrt za svet brez Nata. Potrebuje nove možnosti za spopadanje z voditelji držav članic, kot sta madžarski premier Viktor Orbán in slovaški premier Robert Fico, ki bi raje poljubila Putinov prstan, kot branila demokracijo. Preprosto nesprejemljivo je, da ima Orbán še vedno pravico do veta pri sprejemanju odločitev v EU.

V ZDA je politična mobilizacija velika spremenljivka. Nasprotniki Donalda Trumpa morajo pozabiti na razlike in se združiti v podporo predsedniku Joeju Bidnu. Še predobro vemo, kam lahko pripeljeta neenotnost in naivni optimizem.

