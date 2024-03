Roberta Metsola pozvala k udeležbi na evropskih volitvah

Predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je drugi dan na obisku v Sloveniji, je danes med drugim nagovorila poslance državnega zbora in Slovence poznala k udeležbi na evropskih volitvah. Njenemu pozivu se je pridružila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Strinjali sta se, da bodo volivci odločili, v katero smer bo šla EU v prihodnjih petih letih, poslancem pa je Metsola predstavila dosežke EU v zadnjem petletju.

Sestala se je tudi s premierom Robertom Golob, ki je prav tako sledil njenemu pozivu. »Ali želimo živeti v Evropi populizma, v Evropi, kjer bomo sovražni do tujcev, v Evropi, kjer bomo zavračali pravno državo in kjer se bodo ponovno začeli bohotiti nacionalizmi. Ali pa želimo nadaljevati z evropsko potjo, ki je bila Sloveniji v navdih pred 20 leti, ko smo se odločali za vstop v EU. To pa je pot pravne države, pot demokracije in odprte družbe. In pot, po kateri je bila Evropa zgled vsemu svetu,« je dejal.

Metsola se bo danes srečala še s predsednico Natašo Pirc Musar.

Po besedah Urške Klakočar Zupančič Slovenija predstavlja jedro EU, njene temelje in vrednote. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Razbliniti želi bruseljski mehurček

Prav spodbujanje volilne udeležbe na volitvah, ki bodo 9. junija, je namen dvodnevnega obiska Roberte Metsola, saj je na zadnjih leta 2019 glasovalo malo manj kot 29 odstotkov Slovencev. Obenem želi Evropsko unijo približati mladim in drugim ter okrepiti medparlamentarno sodelovanje. »Zadala sem si nalogo, da razblinim bruseljski mehurček,« je dejala.

Priznala je, da EU ni popolna, a ostaja najboljše zagotovilo za njene državljane. Dejala je tudi, da je ponosna na delo evropskega parlamenta in evropskih poslancev iz Slovenije (od njih so njen nagovor v DZ spremljali Romana Tomc, Ljudmila Novak in Irena Joveva), da pa je treba biti iskren glede tega, kje niso izpolnili pričakovanj kmetov, mladih in drugih.

Z njo je v izjavi za javnost k udeležbi na volitvah pozvala tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in poudarila, da je EU pomembna za Slovenijo, ki se je povezavi pridružila pred 20 leti. Po njenih besedah namreč Slovenija predstavlja jedro EU, njene temelje in vrednote.

Metsola se je pri tem zavzela za preobrnitev trenda slabe volilne udeležbe. »Trdo moramo delati, da bi vsak začutil, kako pomembno je njegovo sodelovanje na evropskih volitvah,« je dejala, ljudem pa sporočila, da je to tudi naložba v njihovo prihodnost. Pojasnila je še, da evropski parlament sprejema ključne odločitve, ki neposredno vplivajo na življenja ljudi, na okolje, na varnost, na energijo, na pravice. »Zato šteje vsak glas in vi boste odločili, v katero smer bo šla EU v prihodnjih petih letih,« je dodala.

Prepričana je, da lahko pri ozaveščanju ljudi pomembno vlogo igrajo tudi institucije v Sloveniji, zato se je zavzela za okrepitev medparlamentarnega sodelovanja in zagotovila, da bo tudi evropski parlament naredil svoj del naloge, da bi EU približali ljudem.