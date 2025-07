Berlinski proces – okrepljena vloga Velike Britanije v regiji

Za Združeno kraljestvo je vlaganje v države Zahodnega Balkana in sodelovanje z njimi v času vse večje svetovne negotovosti in nepredvidljivosti geostrateška nujnost. Hkrati je cilj Združenega kraljestva pomagati državam v regiji, da končajo svoje evroatlantske integracije ter s tem izboljšajo življenje državljanov, ki bo tako stabilnejše, bolj varno in uspešno.

Oktobra bo britanski predsednik vlade, sir Keir Starmer, v Londonu gostil voditelje Zahodnega Balkana na vrhu Berlinskega procesa kot del britanskega predsedovanja tej evropski iniciativi. Predsednik vlade in njegovi regionalni kolegi bodo skupaj z devetimi evropskimi partnerji in EU krepili sodelovanje na treh ključnih področjih: migracije in kriminal, varnost in gospodarska rast. Tesno bomo sodelovali z regionalnimi nevladnimi organizacijami in mednarodnimi finančnimi institucijami, da bi tako dosegli konkretne rezultate na vseh omenjenih področjih.

Karen Pierce FOTO: Wikipedia

Želimo, da leto 2025 pomeni začetek obdobja, v katerem se bo uresničil potencial regije. Obletnici – 80 let od konca druge svetovne vojne in 30 let od Srebrenice – nas opominjata na velike tragedije, ki so v preteklosti prizadele prebivalce te regije. Težave ostajajo, nekatere zelo resne, kar dokazuje kriza v Bosni in Hercegovini. A 80. obletnica ustanovitve OZN, 50. obletnica sprejetja helsinške sklepne listine in 30. obletnica sprejetja daytonskega/pariškega sporazuma nas lahko usmerjajo tudi v prihodnost ter nas opominjajo, kaj je mogoče doseči s prožnostjo, strpnostjo in spravo.

Kot gostitelji Berlinskega procesa se bomo oprli na zgodovino sprave v Združenem kraljestvu, raziskali, kako v praksi delujejo dobri sosedski odnosi in medskupnostne povezave, ter z našimi partnerji in prijatelji z Zahodnega Balkana delili svoje izkušnje z večplastno identiteto.

Spodbujali bomo tudi priložnosti za povečanje gospodarske rasti na načine, ki krepijo evroatlantske integracije, ter ob tem upoštevali močne želje državljanov regije po pridružitvi EU in v številnih primerih tudi Natu. Okrepili bomo povezave med predstavniki civilne družbe, mladimi in zagovorniki enakosti spolov ter spodbujali kulturo in ustvarjalne industrije. Ustanovitev britanskega razvojnega sklada na srečanju ministrov za kulturo maja letos bo pri tem imel pomembno vlogo, saj bo promoviral rast ustvarjalnega gospodarstva, razvoj veščin in povečanje možnosti zaposlovanja po celotnem Zahodnem Balkanu.

Udeležence bomo spodbujali, da prepoznajo področja za sodelovanje in inovacije ter poiščejo konkretne načine za uresničevanje zavez iz preteklih let. Na primer, iz različnih razlogov je napredek pri osebnih izkaznicah in priznavanju visokošolskih kvalifikacij zastal. Iskali bomo nove načine za doseganje vzajemnega priznavanja in olajšanje potovanj po celotni regiji. Podpirali bomo čimprejšnje izvajanje obeh sporazumov o priznavanju poklicnih kvalifikacij in ratifikacijo sporazuma o dostopu do visokošolskega izobraževanja in vpisu na študij. To bo prineslo resnične spremembe za prebivalce celotne regije Zahodnega Balkana.

Združeno kraljestvo spet krepi svojo vlogo v Evropi, pri čemer je ključna tudi krepitev partnerstev na Zahodnem Balkanu. Prvi obisk britanskega predsednika vlade v Albaniji in obiski zunanjega ministra Davida Lammyja na Kosovu, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini izkazujejo ta okrepljeni pristop. Združeno kraljestvo ima že dolgo pomembno vlogo v regiji in jo bo imelo še naprej, saj podpira stabilnost, varnost in blaginjo ter pomaga državam pri modernizaciji njihovih gospodarstev in vključevanju v sodobno Evropo. Pripravljeni smo še dodatno okrepiti vsa ta partnerstva in pomagati pri dokončanju tega pomembnega prizadevanja.

***

Karen Pierce, posebna britanska odposlanka za Zahodni Balkan.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.