Upanje za evropsko gospodarstvo

Po 15 letih gospodarskih pretresov, od evropske dolžniške krize do pandemije covida-19 in ruskega vdora v Ukrajino, se zdi, da bo evropsko gospodarstvo leta 2024 doseglo slabše rezultate od pričakovanih. Toda ali videz vara?

Nemčijo, največje evropsko gospodarstvo, sta še posebno močno prizadela skok cen energentov in sedanja upočasnitev rasti na Kitajskem. Poleg tega je Nemčija še poslabšala svoje gospodarske težave, saj je oslabila ali opustila številne tržno usmerjene reforme nekdanjega kanclerja Gerharda Schröderja, ki so prej podpirale njeno močno rast BDP. Čeprav vodilni nemški napovedovalci predvidevajo, da se bo država leta 2024 (komaj) izognila recesiji, so njeni gospodarski obeti še vedno negotovi.

Franciji kaže nekoliko bolje. Toda zaradi fiskalnega primanjkljaja v višini 5,5 odstotka BDP v letu 2023 in globalnega zvišanja realnih obrestnih mer je francoska vlada pod pritiskom, da zaostri politiko. Po drugi strani Italija po letih zmanjševanja produktivnosti in nenehnih težav z dolgom ponovno raste in zdi se, da je na pozitivni poti. Grčija, ki ohranja največjo sivo ekonomijo v Evropski uniji, se še naprej spopada s težavami, predvsem zaradi širjenja davčnih utaj.