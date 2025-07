Španke polnijo mreže vseh nasprotnic

Španke na evropskem prvenstvu v nogometu nadaljujejo z izvrstnimi rezultati. V drugem krogu skupinskega dela Uefinega tekmovanja so proti belgijski reprezentanci vknjižile novo visoko zmago.

Po zmagi nad Portugalkami s 5:0 so svetovne prvakinje na drugi tekmi slavile s 6:2. Prvo ime tekme je bila z dvema zadetkoma in dvema podajama Alexia Putellas, dvakratna dobitnica zlate žoge za najboljšo igralko sezone. Po prvem polčasu je Španija vodila z 2:1, v začetku drugega polčasa pa so Belgijke izid poravnale na 2:2. Nato so sledili štirje goli španske reprezentance, na katere Belgijke niso imele odgovora.

Z dvema zmagama na dveh tekmah si je španska reprezentanca zagotovila napredovanje v izločilne boje. Španska trenerka Montse Tome je po tekmi pohvalila svojo ekipo. »To je bila dobra tekma za nas in igralke so dobro opravile svoje delo. Uspelo nam je obdržati visoko posest, doseči šest golov na tekmi pa nikoli ni lahko, še posebej na evropskem prvenstvu,« je po tekmi povedala Španka, ki je izpostavila tudi dobro igro v napadu.

Učinkovita napadalna igra veseli tudi napadalko Claudio Pina. »Zaenkrat dosegamo veliko golov in to je vedno naš namen, zlasti z igranjem dobrega nogometa, kar nam tudi uspeva. Vsaka tekma ne bo takšna, zato moramo takšne tekme izkoristiti in doseči čim več golov, saj so lahko na koncu pomembni,« je povedala Claudia Pina, ki je proti Belgijkam prispevala gol in asistenco.

Prvakinje lige narodov, ki na evropskih prvenstvih še niso dosegle vidnejše uvrstitve, so prva ekipa, ki je na prvih dveh tekmah prvenstva zabila vsaj pet zadetkov. Sedem različnih strelk na eni sami tekmi je prav tako rekord.