V Gazo pošljite ladjo Triglav s humanitarno pomočjo

Spoštovana predsednica Republike Slovenije, spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, izteka se 22. mesec genocida, ki ga Izrael izvaja nad palestinskim ljudstvom v Gazi in kjer je bilo ubitih že več kot 65.000 ljudi, med njimi več kot 18.000 otrok, več sto tisoč pa jih je ranjenih in pogrešanih v ruševinah. Prebivalstvo Gaze je trenutno, zaradi namernih politik Izraela, v nepredstavljivi lakoti in brez pitne vode. Na dan 31. julija 2025 je bilo smrtnih žrtev lakote v Gazi že več kot 154, več kot 89 žrtev je otrok oziroma dojenčkov, medijski urad v Gazi pa opozarja, da 100.000 otrokom, starim dve leti ali manj, grozi smrt v nekaj dneh.

Izrael ob podpori ZDA, Velike Britanije in EU povsem nekaznovan izvaja genocid v posmeh mednarodnemu pravu in v zadnjih dneh po pričevanjih številnih ljudi na terenu, tako Palestink in Palestincev kot osebja Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij, med »humanitarnimi premori« še naprej namerno ubija in strada ljudi. Po podatkih Združenih narodov tretjina prebivalstva na območju Gaze že več dni ni jedla, okoli 470.000 ljudi trpi lakoto, ki lahko privede do smrti. Po navedbah Svetovnega programa ZN-a za hrano (WFP) je mesečno potrebnih več kot 62.000 ton pomoči v hrani, v ponedeljek, 28. julija, bi moralo v Gazo prispeti vsaj 600 tovornjakov hrane za osnovne potrebe prebivalstva, prispelo pa jih je manj kot 100. Izrael dobavo hrane ovira z birokratskimi postopki in namernim streljanjem ljudi, ki čakajo na hrano.

Izrael je tudi popolnoma uničil zdravstveno infrastrukturo v Gazi, na kar v zadnjem poročilu, ki je prišlo do sklepa, da Izrael v Gazi izvaja genocid, opozarja tudi izraelska organizacija Zdravniki za človekove pravice – Izrael (Physicians for Human Rights – Israel). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da je vsaj 94 odstotkov bolnišnic v Gazi močno poškodovanih ali popolnoma uničenih. Analiza organizacije Forensic Architecture, ki od 7. oktobra 2023 zbira poročila o izraelskih vojaških napadih na zdravstveno infrastrukturo v Gazi, kaže, da so bolnišnice v Gazi izpostavljene sistematičnemu ustrahovanju in nasilju izraelske vojske. Posledica tega sistematičnega in razširjenega vzorca uničevanja zdravstvene infrastrukture in prisilnega preseljevanja prebivalstva je, da je 28 bolnišnic v Gazi prenehalo delovati, vključno z vsemi tistimi, ki se nahajajo na severu Gaze. WHO poroča, da je bolnišnica Kamal Adwan, ki je imela edini center za zdravljenje pacientov s hudo akutno podhranjenostjo v severni Gazi, že 20. maja prenehala delovati zaradi intenzivnih spopadov v njeni bližini, zaradi česar so morali pacienti zapustiti bolnišnico ali so bili predčasno odpuščeni. Po podatkih organizacije Medical Aid for Palestinians je bilo do maja 2025 ubitih več kot 1400 zdravstvenih delavcev.

Izraelske sile so ubile že več kot 65.000 ljudi, med njimi več kot 18.000 otrok, več sto tisoč pa jih je ranjenih in pogrešanih v ruševinah. FOTO: AFP

Zaradi ravnanj Izraela, trenutnih razmer v Gazi in odgovornosti, ki jo nosi slovenska država, vas pozivamo, da v Gazo nemudoma pošljete prenovljeno patruljno ladjo Slovenske vojske Triglav 11, opremljeno z zdravili, medicinskimi pripomočki, medicinsko opremo, hrano in hrano za dojenčke ter z zdravniško ekipo. Naj bo Slovenija tista, ki prebije pomorsko blokado Gaze in v očeh mednarodne javnosti postane zgled odločnega poguma in človečnosti.

Obenem vas ponovno pozivamo, naj slovenska vlada nemudoma sprejme celovit vojaški embargo, da prepove kupovanje izraelske vojaške opreme in opreme od podjetij (npr. Leonardo), ki so bila identificrana v zadnjem poročilu Francesce Albanese, posebne poročevalke ZN za stanje človekovih pravic na zasedenem palestinskem ozemlju, kot podjetja, ki omogočajo okupacijo, apartheid in genocid, da prepove tranzit orožja, streliva, goriva, vojaške opreme in drugega blaga z dvojno rabo v Izrael ter naj prepreči prehod čez ozemlje, zasidranje, postanke ali servisiranje in registracijo vseh plovil, zračnih in vodnih, ki bi v Izrael prevažala orožje ali drugo vojaško blago in opremo ter blago z dvojno rabo.

S spoštovanjem,

Urška Breznik, Ana Tasič, Matic Primc, Friderik Klampfer, Polona Jaunik, Isabel Sophie Schneider, Katja Košir, Branislava Vičar, Amal A. Trivan, Simona Vodopivec, Maša Stošič, Anja Lazar, Maja Pegan, Andrej Adam, Petra Peternel, Friderik Kramberger, Dolores Šegina, Bojan Radej, Borut Wenzel, Karolina Babič, Eva Gračanin, Boris Vezjak, Hana Radilovič, Tina Podbevšek, Franc Košir, Aicha Meštrović Boughazi, Barbara Vodopivec, Maja Malus Azhdari, Matevž Hrženjak, Brina Kostanjevec Peruš, Danilo Peruš, Neža Lipanje, Katja Huš, Aljoša Peternel, Boris Fanin, Nada Pretnar, Smiljana Gartner, Meta Kordiš, Nina Medved, Arne Vehovar, Tatjana Frangež, Kaja Fiedler, Marjeta Šarić, Petra Česen, Tomaž Podbevšek, Nina Roškar, Teja Casagrande, Viktorija Kos, Manca Šetinc Vernik, Keti Jovanovski, Urška Žugelj, Danijel Rebolj, Tjaša Brečko, Filip Bojanić, Živa Kleindienst, Andrej Kleindienst, Urška Kleindienst, Alenka Kleindienst, Nataša Usar, Sašo Kornet, Petra Štampar, Hana Repše, Peter Gradišnik, Jasna Djordjević, Tinkara Roza Kosi, Mojca Marič, Tamara Zablocki, Igor Ž. Žagar, Mojca Kasjak, Jaša Rajšek, Mojca Kovač Šebart, Aleš Črnič, Franjo Žagar, Ramiz Derlić, Jana Rošker, Bojan Golčar, Andreja Hočevar, Amanda Saksida, Eva Marn, Miloš Šonc, Maja Pan, Đuro Đakovac, Maja Šnuderl, Iztok Osojnik, Marija Mohorič, Jure Teržan, Ines Kavgić, Marko Debeljak, Miran Hladnik, Uroš Lipušček, Jožef Roškar, Andrej Lukšič, Sanja Fidler, Brane Solce, Tatjana Šonc, Jasna Mažgon, Gaja Naja Rojec, Laura Krajnc, Sven Horvat, Helena Krapež Škoberne, Mira Kofler, Marjan Šimenc, Polona Janežič, Rajko Muršič, Spomenka Hribar, Katja Zakrajšek, Aurelio Juri, Nika Kovač, Boris Žnidarič, Snježana Vračar Mihelač, Bojan Mihelač, Srna Mihelač, Milojka Žalik Huzjan, Zdenko Huzjan, Jošt Derlink, Andrej Mašera, Svetlana Slapšak, Božidar Slapšak, Alja Bulič, Damijan Štefanc, Rok Zalokar, Katja Utroša, Gorazd Kovačič, Primož Bezjak, Siniša Borovičanin, Lev Predan Kowarski, Barbara Polajnar, Matija Solce, Gaber Aleš, Ankica Radivojević, Katarina Zalar, Meta Breznik Bertoncelj, Janez Bertoncelj, Žiga Krajnc, Eva Tekavči, Mila Mrlak, Nuša Pangerl, Jakob Šafarič, Matjaž Jamnik, Simona Muršec, Nika Gabrovšek, Tomaž Furlan, Brigita Horvat, Danijela Makovec Radovan, Marko Radovan, Atila Urbančič, Mojca Dobnikar, Izidor Barši, Luka Piletič, Katarina Rupar, Lada Zorn, Ana Smerdu, Alenka Sottler, Iva Verbnik, Mateja Kunstek, Tatjana Gašperšič, Ljubica Marjanovič Umek, Miha Zupan, Vanja Huzjan, Natalia Sultanova, Miha Blažič, Oton Korošec, Nina Vodopivec, Božidar Flajšman, Tomaž Grušovnik, Ajda Pistotnik, Bojana Kozak, Andrej Tomše, Boris A. Novak, Maja Šušteršič, Cilka Šušteršič, Božidar Šušteršič, Marko Šušteršič, Urša Šušteršič, Zala Šušteršič, Gal Šušteršič, Tisa Šušteršič, Dorica Šajber, Bernard Šiško, Alenka Marinič, Tjaša Kosar, Vesna Bukovec, Andrej Rozman, Jurij Bobič, Katja Jeznik, Igor Bijuklič, Zoran Fijavž, Denis Striković, Miro Mihec, Marina Gržinić, Katarina Rotar, Remzo Skenderović, Urška Košica, Nika Pongrac, Gordana Banjanin, Terezija Breznik, Ana Kučan, Rastko Močnik, Maruša Uhan, Olga Košica, Zala Primc, Jernej Kozak, Ksenija Makarovič Matevžič, Varja Kovačič Kraigher, Miljana Požar, Andrej Požar, Rudi Kraševec, Amelia Kraigher, Barbara Kozak, Pavel Zgaga, Jože Kos Grabar, Tea Vidmar, Milica Antić Gaber, Slavko Gaber, Borja Močnik, Ana Reberc, Miša Hrib, Matej Stupica, Jonas Sonnenschein, Urška Janžič, Tina Popovič, Alja Pehar, Aleš Rojc, Dijana Džamastagić, Hana Hunjet, Andrej Svetina, Marja Zakelšek, Živa Šketa, Ines Midžan, Črt Piksi, Olivera P. Djordjević, Karin Petrič, Nina Kozinc, Bojana Vajt, Miha Kozorog, Oto Luthar, Jože Pirjevec, Milica Kravić, Barbara Šteh, Ana Vipotnik, Blažka Janžič, Maja Jazbec, Muhsin Z Asal, Gizela Jazbec, Marko Jazbec, Adela Železnik, Junoš Lukan, Maja Predalič, Tone Poljanec, Irena Lesar, Petar Taškovski, Alenka Polak, Jure Molek, Darja Kerec, Pika Kofol, Goran Jakovac, Maja Simoneti, Ilinka Jasminka Lumbar Jenič, Maja Krajnc, Božo Repe, Barbara Beškovnik, Simon Cigula, Brina Filipina Jesihar, Miha Zadnikar, Lena Kline, Justin Durel, Ramaida Osim, Jernej Osim, Nika Gradišek, Matevž Loboda, Matic Gorenc, Dominika Zupan, Lara Jemec, Hana Barši Palmić, Oliver Wagner, Lara Marn, Kaja Dolenec, Klara Junkar, Nejc Nemček, Jang Man, Vika Sušnik, Janez Bostič, Zdenka Bostič, Jurij Konjar, Anja Bajda, Eva Zozolly, Mihajlo Zozolly, Lucija Helena, Urška Kozak, Ana Likar, Neža Kozak, Maša Suša, Maja Lamberger Khatib, Jernej Kaluža, Petra Čičić, Andrej Fideršek, Mia Jočić, Nika Tavčar, Marko Apih, Podpisi organizacij:, Pekarna Magdalenske mreže, Gibanje za pravice Palestincev, Društvo Delavska svetovalnica, Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, Organizacija za participatorno družbo, Dve luni, zavod za poetizacijo sveta, Društvo za kvirovske in feministične dogodke za LGBTQAI+ ljudi: Lez Get Together Maribor, Društvo Ovca, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Zavod Mars Maribor, Zavod Moja kreacija, Maribor, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo IndiJanez, Mirovno združenje Ne v mojem imenu!, Zavod Proja, Iniciativa mestni zbor, Mladi za podnebno pravičnost, Mirovni inštitut, Inštitut za ekologijo, Protestival, Društvo Parada ponosa, Civilna inciativa Infokolpa, Kulturno društvo Gmajna, Bufeto – Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti, Ambasada Rog, Tovar, Zavod za umetnost in tehnologijo, Policy Lab, Društvo za razvoj humanistike, KUD Transformator, Društvo Raznolikost, Založba /*cf. – Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Civilna iniciativa Glas ljudstva, Feministični pevski zbor Z'borke, Protestni pevski zbor Lubenice, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Študentsko sociološko društvo Sociopatija, Zavod Divja misel, Sindikat Radia Študent, Bralni krožek kritične psihologije, Medkulturni inštitut Kultura Natura, Klas, ekosocialistična iniciativa, Rdeča pesa