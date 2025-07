Lakota, še eno izraelsko orožje za množično uničevanje

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so se izraelske oblasti v nedeljo iz »taktičnih razlogov« odločile, da na treh območjih v Gazi (Deir el Balah, Al Mavasi, mesto Gaza) uvedejo tako imenovani humanitarni premor in vendarle omogočijo dostop drobni količini humanitarne pomoči, je izraelska vojska zelo kmalu nadaljevala bombardiranje ciljev vzdolž celotne palestinske enklave in tudi napade na sestradane ljudi, ki čakajo na hrano. Lakota v Gazi se stopnjuje v pospešenem posnetku.