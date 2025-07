Sankcij proti Izraelu kljub želji Slovenije ni na Obzorju Evrope

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je včeraj na zagovor poklicalo izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Koen Dar in ji izročilo protest »glede nevzdržne humanitarne katastrofe v Gazi zaradi omejevanja dostopa nujne humanitarne pomoči«. »Slovenija poziva Izrael, da takoj konča pobijanje in stradanje civilistov«, so sporočili. Slovenija se zavzema za uvedbo sankcij na ravni Evropske unije (EU), vendar se je ta teden izkazalo, da podpore držav članic ne uživajo niti simbolične sankcije.