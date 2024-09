Zakoni so namenjeni tudi zaščiti romskih otrok

V nadaljevanju preberite:

Ob zadnjem velikem nasilnem incidentu policistov z Romi na Dolenjskem je bila spet tepena naša država. Pretepeni in zbrcani smo bili tudi vsi državljani Slovenije, ki plačujemo te policiste in državni aparat s politiko vred, da se to ne bi zgodilo. Pretepanje naših policistov tudi s palico in brcami so posneli Romi sami in posredovali v javnost. Tako smo se lahko sami prepričali, kako nevarno je živeti v Sloveniji, kako nizko je padla naša država. In tudi te nasilne Rome, ki tepejo in brcajo policiste, plačujemo iz socialne pomoči države, državljani pa so ogroženi na vsakem koraku, kjer živijo Romi.