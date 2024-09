Zaupanje je porušeno, potrebno ga bo zgraditi na novo

V nadaljevanju preberite:

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes na srečanju s predsednikom Foruma romskih svetnikov Slovenije Darkom Rudašem in predsednikom Sveta romske skupnosti RS Jožkom Horvatom Mucem pogovarjal o perečih vprašanjih in dogajanju na jugovzhodu Slovenije. Iskali so načine, kako se približati romski skupnosti in urediti problematiko, ki zadeva romsko skupnost, zlasti v občinah Ribnica in Kočevje.