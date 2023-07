Ali pri nas čas teče počasneje?

V kolumni preberite:

Nuka 2 kljub premierovi obljubi še ne bo. To je še en nov časopisni naslov izpred nekaj dni o gradnji nove Nacionalne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Še eden izmed številnih, ki zadnjih skoraj 40 let poročajo o (ne)gradnji nove knjižnice. Naslov članka se nanaša na to, da je direktor Nuka na Nacionalnem odboru za kulturo sporočil, da denarja za gradnjo ni. Investicija je ocenjena na 105 milijonov evrov, evropska investicijska banka bi zagotovila 70 odstotkov, če bi država namenila 30 odstotkov lastnih sredstev. Torej okoli 30 milijonov. Za lažjo predstavo: to je manj kot polovica zneska, ki ga je država privarčevala letos z odličnimi pogajalskimi sposobnostmi ob odpovedi pogodbe za nakup oklepnikov boxer. Zakaj ta denar ne gre za gradnjo Nuka 2?