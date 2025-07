V nadaljevanju preberite:

Prvi večji organizmi, ki so večino časa mirovali, možganov niso potrebovali. Njihovo vedenje je bilo preprosto, okolje predvidljivo in odzivi avtomatski. Vse pa se je spremenilo s pojavom aktivnega gibanja in lova. Žival, ki je morala zasledovati plen in se izogibati plenilcem, je potrebovala osrednji sistem za usklajevanje nasprotujočih si informacij. Tako so nastali prvi možgani.