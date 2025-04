Moja in tvoja znanost

V kolumni preberite:

Evropska komisija je pred kratkim predstavila rezultate raziskave Eurobarometer o znanju in odnosu evropskih državljanov do znanosti in tehnologije. Izsledki za Slovenijo so bili dokaj zaskrbljujoči, saj so pri velikem delu prebivalstva pokazali precej negativen odnos do znanstvenikov, hkrati pa visoko stopnjo sprejemanja teorij zarote, povezanih z znanostjo.

V raziskavi, ki je bila izvedena jeseni leta 2024, so morali anketiranci med drugim oceniti, kako dobro deset izbranih značilnosti opisuje znanstvenike. Slovenija je izstopala kot edina država EU, kjer skoraj polovica anketirancev (47 odstotkov) meni, da izraz »ozkogledi« dobro opisuje znanstvenike. Poleg tega 30 odstotkov Slovencev označuje znanstvenike kot »nemoralne«, kar je drugi najvišji delež v EU.