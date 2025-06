Ko znanost postane sovražnik

V nadaljevanju preberite:

Bush v poročilu ni obljubljal le praktičnih koristi v obliki gospodarskega napredka, varnosti in blaginje, ampak je znanost pametno povezal z ameriškimi ideali. Znanstvenike je prikazal kot sodobne pionirje, ki odkrivajo nove še neraziskane svetove tako kot nekdanji raziskovalci divjega zahoda. Poudaril je tudi odprtost znanosti za talente iz vseh družbenih slojev, kar je spominjalo na ameriški sen o enakih možnostih. Tako je iz raziskovalnega dela naredil patriotsko poslanstvo. Ta pristop je znanosti zagotovil desetletja politične podpore, hitro za več kot desetkrat povečal državne izdatke za raziskave, privedel do mnogih revolucionarnih odkritij in ameriškim znanstvenikom prislužil rekordno število Nobelovih nagrad.