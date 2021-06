Cepljenje za varno pot po balončku EU

Počitnice so pred vrati, lov na turiste je odprt, Slovenija je tudi po evropskih merilih spet na zelenem koronaseznamu držav, virus se je začasno potuhnil, Evropejci pa so že zelo na trnih pred dopustniškimi romanji prek dveh, treh, štirih meja … po evropskem potovalnem balončku, ki bo odslej digitalno obarvan.



Evropa cepljenim državljanom namreč s 1. julijem obljublja zeleno digitalno potrdilo in z njim brezskrbno prehajanje meja EU. A že zdaj je jasno, da lahko novodobni nomadi pričakujejo, da jim bo QR koda ob bonusu prinesla tudi malus v obliki prometnih zamaškov na mejnih prehodih. Zato ne bo odveč imeti pri sebi tudi kartonček o cepljenju, ki vsaj ta trenutek še vedno čudežno odpira »vrata« tujih dežel ...



Evropski parlament je tudi pri potrdilu za izhodišče vzel enakost. Zaradi prepustnice, pravi Evropa, ne sme priti do diskriminacije njenih državljanov. A enakost je bila že doslej težko dosegljiva vrlina Evrope in njena redka dobrina; in tako bo, kot kaže, ostalo tudi to poletje. Vse države članice EU glede potrdila ne bodo dosegle zastavljenih ciljev. Nekaj jih bo zamujalo že na samem začetku - z njegovo uvedbo. Ponekod po Evropi so PCR testi brezplačni, v drugih (nikoli?) ne bodo, ljudje po Evropi različno dostopajo tudi do testiranj.



Svet in EU sta doslej v boju proti koronavirusu naredila velik napredek, a tudi veliko strateških napak. Največja je povezana s cepivom AstraZenece. Če bi stroka in odločevalci odločno ustavili cepljenje s tem cepivom, ne bi bilo toliko nezaupanja vanj.



Novi napaki se EU še lahko ogne. S strategijo, po kateri zeleno digitalno potrdilo promovira kot zeleno prepustnico za brezskrbne poletne počitnice, tvega, da jo bo znova zagrešila, saj osnovno sporočilo potrdila ni kratkoročna, temveč dolgoročna varnost, ki se ji reče precepljenost. Ta Evropejcem ob spoštovanju zaščitnih ukrepov ne jamči le varnih počitnic, ampak tudi varen povratek domov. Kajti ko bo poletje minilo, nas doma ne bo čakala le jesen, ampak ponovno tudi – virus. Promocija kode QR naj zato najprej velja dolgoročnim koristim cepljenja, šele nato tudi hitro minljivi lahkosti potovanj po evropskem balončku.

