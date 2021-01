Čigavo je leto

V nadaljevanju preberite:

Od nekdaj se je v koledarjih skrivalo globoko protislovje – to enako velja za današnje digitalne aplikacije kot za fizične predmete, se pravi rokovnike in plahte papirja. Koledarji opravljajo namreč dvojno vlogo, ki ne bi mogla biti bolj v nasprotju sama s seboj: so opomnik, v katerega vnašamo prihajajoče dogodke in roke za opravila. Skratka, vanj beležimo, kaj se še bo zgodilo, vsaj če bo šlo vse po načrtih. Ampak koledar je obenem tudi ogrodje za pisanje kronike – vanj zapisujemo, kar se je zgodilo. V običajnih letih sta ti vlogi, ki ju koledarji opravljajo, približno uravnoteženi. Lani pa se je porušilo toliko načrtov in vsulo toliko (slabih) novic, da se je tehtnica opazno premaknila v korist kronike.