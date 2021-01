Demokracija? Demokracija

V nadaljevanju preberite:

Časopis Demokracija je ves čas dihal na škrge, izhajal je namreč v dobi ponorele inflacije. Za boljšo predstavo: prvi samostojni izvod poleti 1989 je stal 7000, septembra že 13.500, novembra pa 40.000 din; naslednje leto je stal 15 najnovejših, reformiranih dinarjev. (Dnevnik Staneta Kavčiča iz pasje ute, predstavljene v prejšnji kolumni, je bil jeseni 1989 vreden 353.000 din!) Hudo se je bilo treba potruditi, da so Demokracijo kioski sploh vzeli v prodajo in položili na vidno mesto. Še bolj, da so njihovi lastniki založbi izplačali izkupiček, saj se je poznal vsak dan zamude.