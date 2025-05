Dobro jutro, dober dan

V nadaljevanju preberite:

Pozdrav je po eni od definicij dejanje, s katerim ljudje drug drugemu namerno sporočamo svojo prisotnost, da bi izkazali pozornost ter nakazali vrsto odnosa. Lahko je le mimobežno dejanje, lahko pa vodi v kratko pomenkovanje ali dolgotrajnejšo interakcijo. Pozdrav je zato ključen za vzpostavitev stika z drugo osebo in zaznamuje celotno nadaljnje občevanje. Saj veste, ne boste dobili druge priložnosti, da naredite prvi vtis. V raziskavi, ki so jo opravili med študenti medicine na Norveškem, so ugotavljali, da so bili študenti, ki jih zdravniki specialisti na začetku vaj niso pozdravili oziroma prijazno sprejeli, na vajah pogosteje pasivni in si niso upali nič vprašati, slabše so se vključili v delovno okolje, kar je vse na koncu imelo za posledico, da so od vaj odnesli precej manj, kot bi sicer.