(KOLUMNA) Influenca in influencerji

Veseli december je mimo, nastopilo je zaenkrat-še-srečno novo leto in z njim je med nas skozi velika vrata prišla gripa oziroma influenca. Urgence so se spet napolnile z vročičnimi, kašljajočimi in hropečimi starostniki, pediatrične ambulante pa so zasedli nič manj vročični otroci z vnetimi ušesi, pljučnicami, vročinskimi krči in drugimi, z gripo povzročenimi bolezenskimi težavami.

Čakalne vrste bodo morale nekaj tednov počakati, da spet pridejo na vrsto za krajšanje, kajti med nami je influenca, ki, kot čisto pravi influencer, vpliva na najširši krog ljudi in jih, skladno s svojim modus operandi, za nekaj dni položi v posteljo. Žal je influenca, v nasprotju s sodobnimi influencerji, starokopitne sorte, in, tako kot druge bolezni, ne gre v korak s časom ter ni usvojila pravice do odklopa. Zato omenjena pravica tudi zdravstvenim delavcem pripada zgolj na papirju. A mislim, da to ni nič slabega.

Sam sem hvaležen, če kdo od kolegov krši to pravico in mi pošlje elektronsko sporočilo ali pa me pokliče po telefonu. To ignoriranje odklopa me namreč varuje pred srčno-žilnimi boleznimi: verjetnost, da doživite infarkt, je neprimerno večja, če se v petek opoldne odklopite in se z neobvladljivo goro ob koncu tedna dospelih mailov povsem nepripravljeni soočite v ponedeljek zjutraj, namesto da bi jih lagano sportski prebirali in nanje odgovarjali čez vikend, ne glede na to, kakšni so. In enako velja za telefonske klice.