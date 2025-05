Fasaderstvo

V nadaljevanju preberite:

Lastnik hotela Bellevue je zadnji v dolgi verigi špekulantov, ki so hotel kupili zaradi lokacije in slabega stanja, izsilili neprimerne načrte za njegovo sanacijo, nato pa čakali, da čas opravi svoje. Če Kronosu tu in tam pomaga še kakšna nezgodica – požar ali neurje – kdo bi se pritoževal? V slovenski družbi obstaja do lastnikov dediščine, ki ne spoštujejo zakonodaje, visoka, institucionalizirana toleranca. Ker je dediščina menda predvsem breme in ker »vsi vemo«, da je prenova dražja kot novogradnja (kar, mimogrede, sploh ni nujno res), zelo pogosto vsi, od države, občin, zavoda za varstvo kulturne dediščine do posameznih državljanov, samo skomignemo z rameni, ko pade katera izmed dragocenih stavb, dreves, prostorov, ki so najbolj demokratične in otipljive sledi skupne preteklosti.