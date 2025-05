Danes bodo državljani lahko pogledali v vilo Podrožnik

V nadaljevanju preberite:

Grad in posestvo Brdo, Vila Podrožnik in objekti na Trgu republike so ambiciozni prostori državne reprezentance, ki so jih ustvarjali najboljši arhitekti, krajinski arhitekti in umetniki svojega časa, povzema arhitekt, kustos in publicist Miloš Kosec, ki je v okviru letošnje osrednje teme festivala Odprte hiše Slovenije – Dediščina za prihodnost zasnoval tematski festivalski vikend Prostori države.

Danes bo udeležence popeljal po Vili Podrožnik. Kaj ti prostori pripovedujejo o odnosu med državo in prostorom? Da se je kakovostno in ambiciozno zidalo za potrebe države že davno, preden smo dobili samostojno državo, pa tudi, da je v tej smeri ravno samostojna država najmanj naredila, odgovarja Kosec.

Čeprav imata slovenska arhitektura in oblikovanje dolgo in mednarodno izjemno prepoznavno tradicijo in bi ju lahko uporabljali kot najboljša ambasadorja države in kulture tako kot skandinavske države, ostajata popolnoma neizkoriščena priložnost. Država vsaj skozi arhitekturo in prostor ne izkazuje prav veliko samozavesti, poudarja Kosec, zdi se nevidna, kot da ne bi zaupala v svoj obstoj, ali pa se obnaša kot skvoter, ki zasede v preteklosti zgrajene prostore in ne ve, kdaj bo deložirana.

Na mestu je tudi vprašanje: zakaj so osrednji objekti države za državljane pogosto pretirano zaprti in varovani?