Filozofija in finance za novo tisočletje

V nadaljevanju preberite:

Filozofija se redko znajde v središču finančnih dogodkov. Ampak letos se je zgodilo prav to. Na začetku novembra je padla kriptoborza FTX. V le nekaj dneh je izgubila 32 milijard dolarjev vrednosti. Glavni krivec za polom je Sam Bankman-Fried – finančnik, guru in idejni oče borze. Ampak to še ni vse. Bankman-Fried je tudi ljubiteljski filozof. Zagovarja novo filozofijo, imenovano »učinkoviti altruizem«. Ali je njegova filozofija povezana z njegovimi financami?