Kako dobro je naše zdravstvo

Lani v tem času smo se dodobra zavedeli, da se epidemija covida-19 ne dogaja zgolj v oddaljenem svetu, temveč prihaja tudi k nam. Tako se že skoraj leto dni na področju zdravstva razpravlja pretežno o tej bolezni. Konec preteklega leta pa je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj pripravila celovito poročilo o pregledu zdravstva v Evropi.



Vsakoletno poročilo je zelo pomembno za oblikovanje zdravstvenih politik in strategij, saj vključuje analizo zdravstvenega stanja in uspešnosti zdravstvenih sistemov v 36 evropskih državah. Zadnje bo v prihodnje uporabno tudi kot izhodišče za analize po koncu epidemije, ki bo zagotovo vplivala na spremembo pri nekaterih doslej zajetih rezultatih, na primer pri pričakovani življenjski dobi.