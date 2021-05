Kako dolgo?

V nadaljevanju preberite:

Zdaj že res številne in dobro kontrolirane študije prebolevnikov po covidu-19 so jasno pokazale, da približno petina prebolevnikov ustvari precej kratkotrajen imunski odziv in se lahko že po treh ali štirih mesecih spet okuži s povzročiteljem covida-19. Med najbolj znanimi tovrstnimi študijami sta angleška SIREN, ki spremlja 100.000 zdravstvenih delavcev po diagnozi covid-19, zelo povedna je bila tudi ameriška študija CHARM, ki je spremljala nad 3000 marincev na vojaških vajah, med katerimi je v kampusu nastala epidemija covid-19. Pri tem se je okužilo kar 40 odstotkov marincev, ki prej še niso preboleli covid-19, vendar tudi deset odstotkov marincev, ki so bili pred vojaškimi vajami že enkrat okuženi s povzročiteljem covida-19. To pomeni, da je okoli petina prebolevnikov že nekaj mesecev po okužbi izgubila imunsko zaščito in se je lahko ponovno okužila – če so seveda bili izpostavljeni zadostnemu odmerku virusa. Skoraj identičen rezultat ugotavlja tudi že omenjena študija SIREN.