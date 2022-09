Kako sem postal teoretik zarote

V nadaljevanju preberite:

V preteklih mesecih sem prestopil v tabor teoretikov zarote. No, malo manj radikalno rečeno: sumničavost, ki jo večji del javnosti goji do tako imenovanih teorij zarote, sem pomnožil in jo zdaj gojim do – malodane vsega. Postal sem avtentičen paranoični manijak. Ne le do teorij zarote, sumničav sem do vsega. Teoretiki zarote se mi zdijo še najbolj nedolžni. Svoje zaupanje namreč odmerjajo skopo in ga ne trosijo kar vsepovprek, kakor da bi šlo za ničvreden »šoder«.