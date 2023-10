Kdo je tu obdavčen?

V kolumni preberite:

Zevajočo vrzel med obrestnimi merami, ki jih komitenti plačujejo za najete kredite pri bankah, in tistimi, ki jih te iste banke plačujejo komitentom za njihove denarne depozite, je težko oziroma nemogoče pojasniti z besedami, ki bi, sestavljene v povedi, tvorile logičen, povprečno izobraženemu človeku smiseln pomen. Glede na to, da smo temu nesorazmerju priča že dolgo vrsto let, si lahko povprečno inteligentni in funkcionalno pismeni ljudje zadevo še najbolje vizualiziramo tako, da si predstavljamo, da so naše hranilne vloge v resnici fizično materializirane pri večini v skromno tankih, pri srečni manjšini pa v precej debelejših svežnjih papirnatih bankovcev, ki jih banke za nas skladiščijo v velikanskih trezorjih in jih morajo občasno obračati, da se ne bi sprijeli ali da se jih – bog ne daj – ne bi prijela kakšna plesen.