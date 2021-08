Ko je kralj nor

V nadaljevanju preberite:

Če stranko pri vinu nekaj moti, brez oporekanja zamenjaj steklenico, četudi je bila brezhibna. Če si stranka želi popolnoma modro torto, od preliva do polnila, ji postrezi prav takšno in nikakor drugačno. Ideja je danes precej razširjena, v nemščini pravijo »der Kunde ist König«, se pravi, kupec je kralj. A tu in tam se zgodi, da se kralj potrošnik očitno moti. Po nekem nenavadnem naključju se je prav letos poleti pripetilo več čudnih primerov, ki razgaljajo meje svobodne potrošniške izbire. Niti kralju se ne sme zmeraj ustreči.



Kaj denimo storiti, ko si kralj želi, da ga kastriraš?