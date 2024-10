(KOLUMNA) Hipokrizija ali strateška shizofrenija?

V nadaljevanju preberite:

»Rusija napade sosedo, boots on the ground, Ukrajino. Mednarodna skupnost, pravilno, neizprosna. Izrael napade sosedo, boots on the ground, Libanon. Mednarodna skupnost, napačno, zmedena in medla. Koliko mrtvih še, bomo pustili proizvesti izraelskemu režimu?«

Tako je na družbenem omrežju zapisal Matej Tašner Vatovec in dokazal, da brezbrižnost do pravopisa ni izključna domena predstavnikov populistične desnice. A bolj kot nerodna skladnja (kdor izmed nas je brez greha, naj prvi vrže kamen) in svobodna izbira ločil je moteča Vatovčeva hipokrizija.

Zmotila je tudi filozofa Miho Kosovela, mojega prijatelja in uredniškega kolega pri reviji Razpotja. Prijel ga je firbec in je šel pogledat, kako se je Vatovec odzval, ko je Rusija – ki je s svojimi škornji zakorakala na ukrajinska tla že leta 2014 – sprožila vsesplošno invazijo na Ukrajino. Našel je, kar je pričakoval: nič. Nobene indignacije nad ruskimi škornji, nobenega poziva k neizprosnosti mednarodne skupnosti.