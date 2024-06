(KOLUMNA) Grenke zmage in sladki porazi

V nadaljevanju preberite:

Minilo je manj kot teden dni od evropskih volitev in zdi se, da se nikomur več ne da ukvarjati z njimi. Celo v redkih državah, v katerih so povzročile politični potres (Francija, tebe gledamo), se je pozornost skoraj povsem odvrnila od samih rezultatov volitev k učinku domin, ki so ga sprožili. V Sloveniji, kjer so bile volitve vse prej kot prelomne, je utrujenost z analizami še očitnejša. Premier Robert Golob je razglasil, da so ti za levo sredino dobri, in se odpravil navijat za Luko Dončića v Dallas, pri tem pa »prešprical« konferenco o obnovi Ukrajine: gesta, ki piha na dušo pišmevuhovstvu povprečnega slovenskega volivca.