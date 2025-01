(KOLUMNA) Skriti motor gospodarske rasti

V nadaljevanju preberite:

Začetek novega leta, že 2025. po rojstvu Kristusa, odpira stara vprašanja o gospodarski rasti v Evropi. Kako biti bolj inovativni kot celota v vsej svoji raznolikosti v primerjavi z dolgoročno ekonomsko politiko Kitajske? Kako uporabiti najbolj optimalno fiskalno in monetarno politiko, kot jo znajo najbolje uporabiti ZDA oziroma kako najti tržno nišo med obema velesilama, ob dejstvu, da Evropa ni vojaška velesila ter ji najbolje koristita mir in prosta trgovina? S temi vprašanji se je ob zaključku leta 2024 poigral tudi bivši predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, ki ugotavlja, da se pot do prihodnje gospodarske rasti skriva v bolj povezanem notranjem evropskem trgu. Pri tem se moramo vrniti malo v zgodovino, da lahko lažje razumemo sedanjost in bolj preudarno razmišljamo o prihodnosti.