(KOLUMNA) Pot do industrijskega preobrata

V nadaljevanju preberite:

Aktualni novembrski podatki o gibanjih v evropski industriji (indeks nabavnih menedžerjev) so pokazali, da se proizvodnja aktivnost v območju evra še vedno ne krepi, kar že negativno vpliva na zaposlenost v industriji. Ker nekatere druge dejavnost še krepijo zaposlovanje, se na agregatnih številkah zaposlenost ne znižuje, vseeno pa šibka nova naročila negativno vplivajo tudi na številne podporne dejavnosti, na primer gospodarski transport (nižje potrebe po prevozu blaga), finance (zniževanje posojil), gradbeništvo (manjša investicijska aktivnost) in številne druge.

Geopolitična tveganja, šibak svetovni investicijski cikel (majhne investicije v proizvodno opremo) in relativne spremembe v stroških energentov (Evropa-ZDA-Azija) so trije izmed ključnih razlogov tako za šibko proizvodnjo kot tudi šibko povpraševanja v Evropi, ki izvira iz staranja prebivalstva. Povprečna starost prebivalcev Evrope namreč znaša 42 let, Azije 31, Severne Amerike 35 in Afrike 18 let.