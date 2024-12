Ministrstvi pri udeležbi v dobičku na različnih bregovih

V nadaljevanju preberite:

Gospodarstvo tudi z letom 2025 še ne more računati na rešitve, ki bi podjetja spodbujale k nagrajevanju delavcev z udeležbo pri dobičku. Predlog novega zakona o tem je sicer že poldrugo leto usklajen s socialnimi partnerji, a ker novembrski sveženj davčnih sprememb ni prinesel ustreznih rešitev, zakon še vedno ni sprejet. Gospodarstvo je nad tem ogorčeno in vlado poziva, da to čim prej uredi.